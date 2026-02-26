Shelly erweitert Gen3-Serie um leistungsstärkere Zwischenstecker

Der Smart-Home-Anbieter Shelly erweitert sein Sortiment an intelligenten Zwischensteckern und ergänzt sein Programm um zwei neue Varianten. Mit dem Shelly Plug M Gen3 und dem Shelly Plug PM Gen3 sollen Kunden zusätzliche Optionen für die Steuerung und Energieüberwachung elektrischer Geräte erhalten. Die neuen Schaltermodelle sind leistungsstärker als die bisher in dieser Reihe verfügbaren Geräte und unterstützen Stromstärken bis 16 Ampere.

Plug PM Gen3 nur für Messungen

Wichtig ist es hierbei zunächst anzumerken, dass der Plug PM Gen3 im Gegensatz zu den restlichen Schaltern der Gen3-Serie von Shelly nicht mit Matter kompatibel ist und sich dementsprechend nur mit der App des Herstellers verwenden lässt.

Der Fokus beim Shelly Plug PM Gen3 liegt ausschließlich auf der Messung des Stromverbrauchs. Der Zwischenstecker verzichtet auch auf eine Schaltfunktion und ist laut Shelly für Dauerläufer wie Kühlschränke oder Gefriergeräte vorgesehen. Ziel sei es, Energieverbräuche möglichst genau zu erfassen, ohne den Betrieb der angeschlossenen Geräte zu unterbrechen.

Plug M Gen3 für Geräte bis 3.000 Watt

Der Shelly Plug M Gen3 verfügt dagegen sowohl über eine Schaltfunktion als auch die Möglichkeit zur Leistungsmessung. Das Gerät lässt sich über Matter in Smarthome-Umgebungen einbinden, wird dann jedoch auf die bislang durch den Standard unterstützten Funktionen beschränkt.

Auch hier sieht Shelly als vorrangigen Einsatzzweck die Anbindung von Geräten mit etwas höherem Energiebedarf, etwa Küchengeräte oder Waschmaschinen, solange deren Leistungsbezug 3.000 Watt nicht überschreitet.

S-Modelle für weniger Leistungsbezug

Der Shelly Plug S Gen3 bleibt als Basismodell der Reihe ebenso erhalten wie der Shelly Outdoor Plug S Gen3. Diese beiden zuvor schon im Angebot des Herstellers verfügbaren Geräte sind für eine Stromaufnahme von bis zu 12 Ampere ausgelegt und eignen sich damit vor allem für Haushaltsgeräte wie Lampen oder Unterhaltungselektronik.

Die Hardware-Preise auf der Webseite von Shelly schwanken stark. So wird das neue Modell Shelly Plug M Gen3 dort beispielsweise für 12,99 Euro angeboten, während der Shelly Plug S Gen3 mit 23,68 Euro und der Outdoor-Plug sogar mit 30,82 Euro ausgezeichnet ist.