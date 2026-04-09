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Jeweils 1TB Speicher

NeoDrive Go: UGREEN bietet neue SSD-Speicherlösungen an
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UGREEN hat zuletzt verstärkt auf stationäre Speicherlösungen gesetzt und sich mit dem Angebot mehrerer NAS-Systeme vor allem im Heimnetzwerk breit gemacht. Nun ergänzt der Hersteller sein Angebot um mehrere kompakte SSD-Modelle für den mobilen Einsatz.

Ugreen Ssd Display

Das neue NeoDrive Go D709 (mit Display)

Mit der NeoDrive Go D710, dem NeoDrive Go D709 (mit Display) und der etwas günstigeren UGREEN Portable SSD richtet sich das Unternehmen an Nutzer, die große Datenmengen unterwegs schnell speichern und übertragen möchten.

Die Laufwerke setzen auf moderne Schnittstellen und sollen sich flexibel mit unterschiedlichen Geräten einsetzen lassen. Neben klassischen Rechnern werden auch iPhone, Kameras und Spielkonsolen unterstützt.

NeoDrive Go D710

Die NeoDrive Go D710 ist das leistungsstärkere der beiden neuen Modelle. Sie nutzt das USB4-Protokoll und erreicht laut Hersteller Übertragungsraten von bis zu 4.000 Megabyte pro Sekunde. In der Praxis hängt die tatsächliche Geschwindigkeit jedoch vom angeschlossenen Gerät ab, da die volle Leistung nur mit kompatibler Hardware abrufbar ist.

Ugreen Portable Ssd Neodrive Go

Mit einer Speicherkapazität von einem Terabyte richtet sich die SSD vor allem an Anwender, die große Datenmengen bewegen. Dazu zählen etwa hochauflösende Videodateien oder umfangreiche Fotobibliotheken. Ein besonderer Fokus liegt auf der Nutzung mit dem iPhone. So unterstützt das Laufwerk externe Videoaufnahmen in hohen Auflösungen, wodurch der interne Speicher entlastet wird. Das Gehäuse des 420 Euro teuren Speichers ist kompakt gehalten und bringt ein integriertes USB-C-Kabel mit.

Produkthinweis
UGREEN NeoDrive Go Portable SSD 1TB, Bis zu 4.000 MB/s, Externe USB4 SSD mit integriertem Kabel Kompatibel mit PCs... 419,99 EUR

NeoDrive Go D709 (Display)

Die D709 integriert zusätzlich ein Statusdisplay, das Temperatur, Nutzungszeit, Gesundheitszustand und die Summe aller Schreibzugriffe anzeigt. Dafür ist das NeoDrive Go D709 nur mit USB 3.2 ausgestattet und erreicht lediglich einen Datendurchsatz von 20 Gbit/s. Immerhin: Dafür ist das Display-Modell mit seiner UVP von 339,99 Euro aber auch fast 100 Euro günstiger als das NeoDrive Go D710.

NeoDrive Go D709

UGREEN Portable SSD als günstigere Alternative

Parallel führt UGREEN mit der UGREEN Portable SSD ein Modell ein, das sich an preisbewusstere Nutzer richtet. Hier kommt ebenfalls USB 3.2 Gen 2×2 zum Einsatz, auf das integrierte USB-C-Kabel wird jedoch verzichtet.

Ugreen Portable Ssd

Auch dieses Modell ist mit einem Terabyte Speicherkapazität erhältlich. Die kompakte Bauform und die breite Kompatibilität mit verschiedenen Geräten entsprechen weitgehend dem teureren Modell. Unterschiede zeigen sich vor allem bei der maximalen Leistung und damit auch beim Preis. Die UGREEN Portable SSD ist bereits für 189 Euro zu haben.

Produkthinweis
UGREEN Extreme Portable SSD 1 TB, 2.000 MB/s Lesen, 2.000 MB/s Schreiben, USB 3.2 Gen.2x2, Externe Festplatte für Mac... 189,99 EUR

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09. Apr. 2026 um 18:24 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    5 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    • Nachdem die SanDisk reihenweise gestorben sind und der Hersteller das Problem ignoriert hatte, kommt dieses Produkt für viele nicht mehr in Frage… (ich hatte es nie und will auch nicht verallgemeinern).

  • Puuuh, de Preise sind ja heftig. Da bin ich ja froh, dass ich mich Anfang Dezember noch mit genügend SSDs eingedeckt habe. Eine Samsung T9 1TB kostete da noch €110, nun liegt sie bei €200+ :-)

  • Gleich kommen wieder die ganzen Pseudo-IT-Onkels und sagen „Iiiih, bloss keine fest angebrachten Kabel, würde ich niiiie kaufen“. Dabei hält das Kabel garantiert länger als man die Platte nutzt…

    • Bis jetzt hat sich diesbezüglich noch niemand gemeldet…
      Wenn ich allerdings Kabel bei Bekannten sehe, von denen ich schon ein paar (aus Sicherheitsgründen) auf der Stelle beschlagnahmt und vernichtet habe, dann sind die Argumente der „Pseudo-IT-Onkels“ nicht ganz von der Hand zu weisen.

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