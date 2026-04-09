NeoDrive Go: UGREEN bietet neue SSD-Speicherlösungen an

UGREEN hat zuletzt verstärkt auf stationäre Speicherlösungen gesetzt und sich mit dem Angebot mehrerer NAS-Systeme vor allem im Heimnetzwerk breit gemacht. Nun ergänzt der Hersteller sein Angebot um mehrere kompakte SSD-Modelle für den mobilen Einsatz.

Das neue NeoDrive Go D709 (mit Display)

Mit der NeoDrive Go D710, dem NeoDrive Go D709 (mit Display) und der etwas günstigeren UGREEN Portable SSD richtet sich das Unternehmen an Nutzer, die große Datenmengen unterwegs schnell speichern und übertragen möchten.

Die Laufwerke setzen auf moderne Schnittstellen und sollen sich flexibel mit unterschiedlichen Geräten einsetzen lassen. Neben klassischen Rechnern werden auch iPhone, Kameras und Spielkonsolen unterstützt.

NeoDrive Go D710

Die NeoDrive Go D710 ist das leistungsstärkere der beiden neuen Modelle. Sie nutzt das USB4-Protokoll und erreicht laut Hersteller Übertragungsraten von bis zu 4.000 Megabyte pro Sekunde. In der Praxis hängt die tatsächliche Geschwindigkeit jedoch vom angeschlossenen Gerät ab, da die volle Leistung nur mit kompatibler Hardware abrufbar ist.

Mit einer Speicherkapazität von einem Terabyte richtet sich die SSD vor allem an Anwender, die große Datenmengen bewegen. Dazu zählen etwa hochauflösende Videodateien oder umfangreiche Fotobibliotheken. Ein besonderer Fokus liegt auf der Nutzung mit dem iPhone. So unterstützt das Laufwerk externe Videoaufnahmen in hohen Auflösungen, wodurch der interne Speicher entlastet wird. Das Gehäuse des 420 Euro teuren Speichers ist kompakt gehalten und bringt ein integriertes USB-C-Kabel mit.

NeoDrive Go D709 (Display)

Die D709 integriert zusätzlich ein Statusdisplay, das Temperatur, Nutzungszeit, Gesundheitszustand und die Summe aller Schreibzugriffe anzeigt. Dafür ist das NeoDrive Go D709 nur mit USB 3.2 ausgestattet und erreicht lediglich einen Datendurchsatz von 20 Gbit/s. Immerhin: Dafür ist das Display-Modell mit seiner UVP von 339,99 Euro aber auch fast 100 Euro günstiger als das NeoDrive Go D710.

UGREEN Portable SSD als günstigere Alternative

Parallel führt UGREEN mit der UGREEN Portable SSD ein Modell ein, das sich an preisbewusstere Nutzer richtet. Hier kommt ebenfalls USB 3.2 Gen 2×2 zum Einsatz, auf das integrierte USB-C-Kabel wird jedoch verzichtet.

Auch dieses Modell ist mit einem Terabyte Speicherkapazität erhältlich. Die kompakte Bauform und die breite Kompatibilität mit verschiedenen Geräten entsprechen weitgehend dem teureren Modell. Unterschiede zeigen sich vor allem bei der maximalen Leistung und damit auch beim Preis. Die UGREEN Portable SSD ist bereits für 189 Euro zu haben.