SharePlay: macOS 12.1 bringt Gruppen-Streaming mit

Die Gruppen-Streaming-Funktion ist bereits Bestandteil von iOS 15.1, iPadOS 15.1 und tvOS 15.1. Auf dem Apple TV wird SharePlay auch Apple Fitness+ unterstützen. Der Sport-Video-Dienst wird am 3. November in Deutschland starten und dann das gemeinsame Training mit SharePlay auf dem Apple TV unterstützen. Die Gruppentrainings setzen zur Teilnahme ein Abonnement für Apple Fitness+ und mindestens eine Apple Watch Series 3 voraus.

Auf dem Mac ist Ausgabe 12.0.1 von macOS Monterey die aktuelle Version. Hier testet Apple seit gestern Abend die erste Beta von macOS 12.1. Diese bereitet nun auch auf dem Desktop vor, was eigentlich schon zum Start der neuen Systeme hätte verfügbar sein sollen: Die Gruppen-Streaming-Funktion SharePlay, mit deren Hilfe sich Medieninhalte in Videotelefonaten teilen lassen.

Nach vielen Beta-Veröffentlichungen und System-Updates steigen wir vielleicht kurz mit einem Versionsüberblick in das Thema SharePlay ein. Auf iPad und iPhone ist die System-Version 15.1 aktuell, das nächste Update auf iOS 15.2 bzw. iPadOS 15.2 befindet sich seit Mittwoch im Betatest, liegt aber erst in Beta 1 vor und wird wohl noch eine Weile auf sich warten lassen.

