Amazon Music HD wieder mit 90 Tagen Probemitgliedschaft

Amazon Music Unlimited HD steht für Neukunden aktuell wieder 90 Tage lang kostenlos zur Verfügung. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang, dass sich das Probeangebot sowohl für die Unlimited-HD-Standardmitgliedschaft als auch für die Unlimited-HD-Mitgliedschaft für Familien nutzen lässt.

Im Vergleich zu der verlustbehafteten, in der Regel bei 320 kb/s liegenden Standardqualität von Musikdiensten bietet Music Unlimited HD verlustfreie Audiowiedergabe mit bis zu 850 kb/s bzw. einen Teil der Musikbibliothek auch als Ultra-HD mit bis zu 3730 kb/s. Amazon spricht von mehr als 60 Millionen Songs in HD-Qualität und „Millionen Songs“ in Ultra HD.

Für die Wiedergabe werden dementsprechend Geräte vorausgesetzt, die Audio mit 16-Bit und 44,1 kHz unterstützen, beispielsweise das iPhone 5s und höher sowie eine Vielzahl von Lautsprechern und Kopfhörern. Für optimale Qualität ist zudem eine Datenübertragungsrate von 1,5 Mb/s erforderlich. Ausführliche Informationen zum Thema hat Amazon hier zusammengestellt.

Das Probeabo geht nach Ablauf automatisch ein kostenpflichtiges Abo über, sofern nicht zuvor gekündigt wird. Grundsätzlich ist die Kündigung während der Probephase oder auch im Anschluss jederzeit möglich.

Regulär kostet Amazon Music Unlimited HD für Prime-Mitglieder 12,99 Euro im Monat, sonstige Amazon-Kunden bezahlen 14,99 Euro. Die Familienmitgliedschaft kostet unabhängig vom Prime-Status 19,99 Euro monatlich.