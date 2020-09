Apple entwickelt eigene Gesichtsmasken für Mitarbeiter

Apple-Mitarbeiter werden künftig neu entwickelte Gesichtsmasken tragen, die dann zumindest teilweise auch nahezu volltransparent sind und somit die Kommunikation mit Menschen mit Hörproblemen vereinfachen.

Bei der durchsichtigen Variante handelt es sich einem von Apple bestätigten Bloomberg-Bericht zufolge um die bereits von US-Behörden zertifizierte ClearMask. Apple prüfe derzeit jedoch die Möglichkeit, eine eigene transparente Schutzmaske zu produzieren.

Bilder: Apple-Mitarbeiter mit den „alten“ Standard-Masken

Apple Face Mask „designed in Cupertino“

Mit der „Apple Face Mask“ produziere das Unternehmen jetzt schon eine eigene Gesichtsmaske, die aus drei Lagen bestehe und über eine Filterwirkung in beide Richtungen verfüge. Die Apple-Maske können wiederverwendet und bis zu fünf mal gewaschen werden. Für die Entwicklung zeichne Apples Design-Team verantwortlich und damit die selbe Abteilung, die auch für das Erscheinungsbild von iPhone und iPad verantwortlich ist. Die Maske sei optisch auffällig mit besonders großen Abdeckungsbereichen an Kinn und Nase konzipiert.

Apple will die Apple Face Mask dem Bericht zufolge gemeinsam mit der ClearMask in den kommenden Wochen an Mitarbeiter in der Firmenzentrale sowie den Apple-Ladengeschäften verteilen.

Bereits im Frühjahr hat Apple mit einem Gesichtsschutz von sich Reden gemacht, der nicht nur für eigene Zwecke gedacht war, sondern auch an Mitarbeiter in sozialen und gefährdeten Berufen verteilt wurde. Apple hat die Bauanleitung für diese transparenten Schutzschilder zudem frei zugänglich online gestellt.