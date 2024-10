ShakePin: Mac-Alltagshelfer erscheint nur bei Bedarf

Unter der Bezeichnung „ShakePin“ bietet sich im Mac App Store eine neue Desktop-Applikation zur Dateiverwaltung an, die sich an Mac-Nutzer richtet, die mindestens macOS 10.15 auf ihren Maschinen installiert haben.



Die Anwendung des Entwicklers Arif Sutarman bietet mehrere Alltagshilfen an, die die Arbeit am Mac beschleunigen sollen. Dazu gehört die Möglichkeit, Dateien zu speichern, zu komprimieren und zu archivieren, indem diese per Drag-and-Drop auf dem App-Fenster abgelegt werden.

Temporäre Dateiablage

Die namensgebende Besonderheit von ShakePin: Die App zeigt ihr Fenster automatisch unter dem Mauszeiger an, sobald dieser eine Datei festhält und währenddessen leicht geschüttelt wird. Die schwebende Dateiablage soll es erleichtern, mit der App zu interagieren und bietet zudem eine temporäre Ablage für beliebige Dateien, wenn beispielsweise noch kein spezifischer Zielordner vorhanden ist.

ShakePin ist sowohl für Intel- als auch Apple-Silicon-Macs geeignet. Neben der Funktion zur temporären Dateiablage bietet die App auch eine unkomplizierte Möglichkeit, Dateien per Drag-and-Drop zu komprimieren und in Archive zu packen.

Bild- und Datei-Kompressor

Die Software wird als Open-Source-Projekt unter der MIT-Lizenz bereitgestellt und kann über GitHub oder den Mac App Store heruntergeladen werden. In der aktuellen Testphase steht ShakePin kostenlos zur Verfügung, jedoch könnte es künftig kostenpflichtige Funktionen geben.

Ein weiteres Merkmal der App ist die datenschutzfreundliche Ausrichtung. Laut dem Entwickler verbleiben alle Nutzerdaten auf dem jeweiligen Gerät, Verbindungen zu entfernten Servern werden nicht aufgebaut.



Insgesamt macht ShakePin einen praktischen Eindruck, kommt jedoch mit einem kleinen Haken. Wer die App nicht nur als temporäre Ablage einsetzen möchte, sondern auch die Bildverkleinerungsfunktionen benutzen möchte, der muss sich selbst darum kümmern, dass die Kommandozeilenwerkzeuge ffmpeg und imagemagick auf dem eigenen Mac installiert sind. Deren Vorhandensein wird von ShakePin zur fehlerfreien Nutzung zwingend vorausgesetzt.