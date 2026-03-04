ifun.de — Apple News seit 2001. 45 836 Artikel

Neue Kaufoptionen werden angeboten

Setapp verkauft Mac-Apps künftig auch einzeln
Artikel auf Mastodon teilen.
Keine Kommentare bisher 0

Der für seine Software-Flatrate bekannte Anbieter Setapp erweitert sein Geschäftsmodell. Neben dem bekannten Komplettabonnement können Mac-Anwendungen künftig auch einzeln gekauft oder als separate Abonnements genutzt werden. Damit entwickelt sich der Dienst stärker zu einer klassischen Vertriebsplattform für Mac-Software.

Downie Nur Eine App Setapp

Bislang funktionierte Setapp nach einem einfachen Prinzip. Nutzer zahlten eine monatliche Pauschale und erhielten Zugriff auf den gesamten App-Katalog. Für derzeit rund zehn Dollar im Monat stehen mehr als 250 Programme für macOS zur Verfügung. Einzelne Anwendungen konnten bislang nicht separat bezogen werden.

Bereits Anfang des Jahres hatte sich eine Änderung angedeutet. In neuen Nutzungsbedingungen, die Mitte Februar in Kraft traten, tauchte erstmals ein sogenanntes Single App Abo als eigenes Modell auf. Damals war diese Option noch nicht verfügbar, die Plattform schuf damit jedoch die rechtliche Grundlage für zusätzliche Lizenzformen neben der bisherigen Flatrate.

Neue Kaufoptionen werden angeboten

Diese Erweiterung wird nun praktisch umgesetzt. In der Setapp-App und auf der Webseite erscheinen bei ersten Anwendungen zusätzliche Kaufoptionen neben dem klassischen Komplettabo. Nutzer können Programme einzeln erwerben oder alternative Lizenzmodelle wählen.

Downie Nur Eine App Setapp Large

Je nach Entwickler sind unterschiedliche Varianten vorgesehen. Dazu zählen einmalige Käufe, monatliche oder jährliche Abonnements sowie dauerhafte Lizenzen. Die erworbene App wird mit dem Setapp-Konto verknüpft und lässt sich auch ohne aktives Komplettabonnement nutzen.

Zum Start umfasst das Angebot zahlreiche Anwendungen. Dazu gehören bekannte Mac-Apps wie Bartender, Downie oder AlDente Pro. Auch Anwendungen des Plattformbetreibers MacPaw sind vertreten, darunter CleanMyMac, Moonlock und Gemini 2.

Strategische Anpassung nach Ende des iOS-Stores

Die Öffnung für Einzelkäufe folgt auf weitere Veränderungen bei Setapp. Erst kürzlich hatte MacPaw seinen alternativen iOS-App-Store wieder eingestellt. Das Angebot war im vergangenen Jahr gestartet, wurde jedoch nach wenigen Monaten beendet.

Setapp Gekaufte Apps

Mit den neuen Kaufoptionen richtet sich Setapp nun stärker an Entwickler, deren Anwendungen sich nur schwer in ein pauschales Flatrate-Modell einordnen lassen. Die Plattform übernimmt dabei weiterhin Abrechnung, Steuerabwicklung und technische Infrastruktur für den Vertrieb der Apps.

Das klassische Setapp-Abonnement bleibt parallel bestehen. Neue Nutzer können den Dienst weiterhin sieben Tage kostenlos testen, bevor die monatliche Gebühr anfällt. Zusätzliche Kosten können entstehen, wenn Apps auf mehreren Geräten genutzt werden oder ergänzende iOS-Versionen enthalten sind.
Dieser Artikel enthält Affiliate-Links. Wer darüber einkauft unterstützt uns mit einem Teil des unveränderten Kaufpreises. Was ist das?
04. März 2026 um 13:51 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 45.836 weitere hätten wir noch.
    Keine Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

    Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 45836 Artikel in den vergangenen 8898 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven