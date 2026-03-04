UniFi U7 Mesh: WLAN-Zugangspunkt für große Netze

Der Netzwerkausrüster Ubiquiti hat mit dem Modell U7 Mesh einen neuen WLAN-Zugangspunkt für sein UniFi-System vorgestellt. Das Gerät ist vorrangig für Installationen gedacht, bei denen große Flächen oder mehrere Gebäude drahtlos miteinander verbunden werden sollen. Das neue Gerät ersetzt das bisherige Modell U6 Mesh. Zugleich setzt Ubiquiti in dieser Produktreihe erstmals auf den Funkstandard Wi-Fi 7.

Äußerlich bleibt das Gerät dem zylindrischen Design früherer UniFi-Mesh-Access-Points treu. Dem Hersteller zufolge wurde die Technik im Inneren vollständig überarbeitet. Laut Ubiquiti wurden unter anderem die Antennenstruktur und die interne Architektur neu gestaltet.

Auch das Montagesystem der Mesh-Reihe wurde verändert. Der Zugangspunkt soll sich damit schneller montieren lassen und zugleich stabiler befestigt werden können. Begleitend dazu wurde laut Ubiquiti auch der Wetterschutz verbessert. Der U7 Mesh ist nach IPX6 gegen Strahlwasser geschützt und kann sowohl im Innenbereich als auch im Freien eingesetzt werden.

Wi-Fi 7 mit Einschränkungen

Im Mittelpunkt des neuen Modells steht die Unterstützung des Funkstandards Wi-Fi 7, der laut Hersteller einen höheren Datendurchsatz und geringere Verzögerungen ermöglichen soll. Ubiquiti will dadurch insbesondere für Verbesserungen beim Einsatz in Umgebungen mit vielen gleichzeitig verbundenen Geräten sorgen. Der U7 Mesh unterstützt allerdings nur die Frequenzbereiche von 2,4 und 5 Gigahertz, nicht jedoch Verbindungen über 6 Gigahertz.

Für konkrete Verbesserungen soll auch die neu entwickelte Antennenarchitektur des U7 Mesh sorgen. Sie kombiniert nach Angaben des Herstellers eine Rundstrahlabdeckung mit einer gezielt ausgerichteten Funkverbindung für größere Distanzen.

Zielgruppe im professionellen Bereich

Der U7 Mesh wird seine Käufer weniger im privaten Bereich finden, sondern richtet sich insbesondere an Unternehmen, öffentliche Einrichtungen oder größere Gebäudeinstallationen, in denen stabile Funkverbindungen über größere Distanzen erforderlich sind. Das Gerät lässt sich zum Preis von 215 Euro im Onlineshop des Herstellers bestellen.