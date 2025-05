Sechs Wochen Alexa+: Gibt es überhaupt echte Nutzer?

Sechs Wochen nach dem Start der neuen Sprachassistenz Alexa+ ist unklar, wie weit verbreitet das Angebot tatsächlich ist. Die KI-gestützte Weiterentwicklung von Amazons Sprachassistenz wurde Ende Februar angekündigt, der schrittweise Rollout sollte ab Ende März erfolgen. Doch laut einer Recherche der Nachrichtenagentur Reuters lassen sich kaum reale Nutzer nachweisen.

Keine Erfahrungsberichte im Netz

Weder auf Plattformen wie YouTube, TikTok, Instagram oder Facebook noch in den Kommentaren auf Amazon selbst fanden sich überprüfbare Erfahrungsberichte. Zwei anonyme Reddit-Nutzer, die angeblich Zugriff auf Alexa+ haben, konnten ihre Aussagen nicht belegen – inzwischen wurde der Reddit-Beitrag kommentarlos gelöscht.

Amazon erklärte auf Anfrage, „Hunderttausende“ Kunden hätten inzwischen Zugriff, darunter auch Mitarbeiter und deren Familien. Konkrete Nutzerzahlen oder öffentlich nachvollziehbare Beispiele nannte das Unternehmen jedoch nicht. Auch aktive Nutzer wollte Amazon nicht vermitteln. Laut Reuters müssen Teilnehmer des Early-Access-Programms keine Vertraulichkeitsvereinbarungen unterzeichnen – warum dennoch kaum Reaktionen öffentlich sind, bleibt unklar.

Stellungnahme – ohne klare Belege

Das Technikportal The Verge hat auf die Reuters-Recherchen reagiert und bei Amazon nachgehakt. Ein Unternehmenssprecher wies die Darstellung zurück, Alexa+ sei so gut nicht verfügbar, und sprach von einer fortlaufenden Einladung weiterer Interessenten. Als Beleg legte Amazon lediglich einen Screenshot der Einladungsemail vor. Auch The Verge konnte jedoch keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Verbreitung ziehen.

Parallel berichtete Engadget, dass zum Wochenende eine neue Einladungswelle angelaufen sei. Dennoch fehlen weiterhin unabhängige Nutzerberichte, die Aufschluss über Alltagstauglichkeit und Verbreitung geben könnten. Zwar verspricht Alexa+ deutliche Verbesserungen gegenüber der Vorgängerversion, darunter die Verarbeitung mehrerer Befehle und proaktive Unterstützung. Doch laut Reuters kämpfen interne Testversionen teils mit langen Antwortzeiten und ungenauen Inhalten. Einige der angekündigten Funktionen – etwa die Nutzung über Browser oder Fire-TV – sind zudem noch nicht verfügbar.