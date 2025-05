Dreame H15 Pro Heat: Neuer Nasssauger mit Fernsteuerung startet

Der für seine Saugroboter bekannte Anbieter Dreame hat einen neuen Nasssauger für die Bodenpflege vorgestellt: Der H15 Pro Heat vereint Funktionen zur Nass- und Trockenreinigung mit Temperaturunterstützung und automatischer Anpassung an den Verschmutzungsgrad.

Das handgesteuerte Gerät erkennt mithilfe optischer Sensorik, ob Staub, Flüssigkeit oder Rückstände entfernt werden müssen, und passt Leistung sowie Wasserfluss entsprechend an.

Die Walzen werden mit bis zu 85 Grad heißem Wasser durchgespült, was insbesondere bei fettigen oder klebrigen Verschmutzungen hilfreich sein soll. Für empfindliche Böden steht ein Reinigungsmittel zur Verfügung, das auf den Heißwasserbetrieb abgestimmt ist.

KI-gesteuerte Kantenreinigung

Eine mechanische Besonderheit ist ein kleiner, motorisierter Arm an der Vorderseite des Geräts. Dieser kann sich absenken, sobald der Sauger auf eine Kante oder Lücke trifft. So wird auch an Wandabschlüssen und schwer zugänglichen Stellen gereinigt.

Seitlich angebrachte Bürsten unterstützen diesen Vorgang zusätzlich. Gesteuert wird grundsätzlich manuell, wobei sich das Gehäuse für das Manövrieren stark nach hinten kippen lässt. Im liegenden Betrieb bietet Dreame dann eine Fernsteuerung für den Sauger über die eigene App an, die das Reinigen unter niedrigen Möbelstücken ermöglichen soll.

Selbstreinigung mit Temperatursteuerung

Der Sauger verfügt über ein integriertes System zur Pflege der Hauptbürste. Sensoren erfassen dabei sowohl den Zustand der Verschmutzung als auch die Wasserqualität im Tank. Anschließend wird ein Reinigungsprozess gestartet, bei dem die Walze in einem bis zu 100 Grad heißen Wasserbad durchgespült und danach automatisch getrocknet wird. Die Trocknung erfolgt ebenfalls sensorgesteuert, um Überhitzung oder zu starke Restfeuchte zu vermeiden.

Je nach gewähltem Modus liegt die Betriebszeit zwischen 20 und 72 Minuten. Das Modell ist ab sofort im Handel und online erhältlich. Zur Markteinführung reduziert der Hersteller den Preis für eine Woche um 100 Euro.