Amazon startet Alexa+ mit eingeschränktem Funktionsumfang

In dieser Woche hat Amazon mit der Einführung seines neuen KI-gestützten Sprachassistenten Alexa+ in den Vereinigten Staaten begonnen. Allerdings sind nicht alle angekündigten Funktionen auch zum Start verfügbar. Der Online-Händler will die neue KI-Assistenz schrittweise ausrollen und lässt zum Start mehrere der angekündigten Features vermissen.

Verzögert und nur eingeschränkt verfügbar

Erst im Februar hat Amazon zahlreiche neue Funktionen vorgestellt, die langfristig zu den Leistungsmerkmalen von Alexa+ zählen sollen. Einige dieser Features werden jedoch erst Monate nach dem Start verfügbar sein. Laut einem Bericht der Washington Post, die sich auf interne Dokumente des Unternehmens beruft, sollen mehrere Features derzeit nicht den Qualitätsanforderungen Amazons entsprechend. Dazu zählt beispielsweise die Möglichkeit, Essensbestellungen anhand von Gesprächen mit Alexa+ aufzugeben oder Familienmitglieder zu erkennen und an Aufgaben zu erinnern.

Auch Funktionen wie die Ideenfindung für Geschenke oder das Erstellen von Geschichten zur Unterhaltung von Kindern sollen erst später folgen. Dies ändert jedoch nichts daran, dass Amazon ausgewählten Alexa-Nutzern in den Vereinigten Staaten nun die Möglichkeit eröffnet hat, Alexa+ zu nutzen. Die Nutzung beschränkt sich vorerst ausschließlich auf die USA und auf eine begrenzte Anzahl interessierter Anwender mit neueren Echo-Show-Modellen. Besitzer älterer Geräte wie Fire TV und Echo Spot müssten sich jedoch noch gedulden.

Probleme beim Löschen von Inhalten

Einer der neuen Anwendungsbereiche von Alexa+ wird die Verarbeitung und Zusammenfassung von hochgeladenen Dokumenten sein. Diese Funktion ist zum Start verfügbar, allerdings ebenfalls mit Einschränkungen: Wenn Nutzer versuchen, hochgeladene Dateien zu löschen, erhalten diese nach Informationen der Washington Post nur eine Fehlermeldung. Derzeit unterstützt Alexa+ das Löschen von Anhängen nicht. Bei einer Anfrage zur Löschung durch den Kunden könnten Mitarbeiter zwar helfen, müssten jedoch darauf hinweisen, dass nicht alle zugehörigen Daten vollständig entfernt werden.

Trotz diesen Einschränkungen können Prime-Abonnenten in den USA Alexa+ bereits jetzt testen. Wann beziehungsweise ob der Dienst auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist derzeit noch völlig unklar.