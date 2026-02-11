Seam nutzt die Mac-Notch für Systemanzeigen

Mit Seam versucht sich eine weitere App daran, der auf manchen Mac-Modellen zentriert am oberen Bildschirmrand klebende „Notch“ eine sinnvolle Verwendung zuzuführen. Der schwarze Bereich um die an dieser Stelle integrierte Kamera lässt sich zwar nicht mit Bildschirminhalten füllen. Die App integriert diesen jedoch recht elegant in ihre Benutzeroberfläche und lässt an dieser Stelle zentrale Systeminformationen oder auch Funktionsflächen erscheinen.

Zunächst rückt „Seam“ die Anzeige der Lautstärke und Helligkeit wieder an eine zentrale Position auf dem Bildschirm. Apple hat sein sogenanntes Volume-HUD mit macOS Tahoe in die rechte obere Bildschirmecke verbannt. Dies hat teils zu heftiger Kritik sowie dazu geführt, dass Programme wie Hudlum entstanden sind, die die klassische Anzeige in der Bildschirmmitte zurückbringen.

Lautstärke und Helligkeit wieder zentral

„Seam“ bietet hier einen Kompromiss. Die Regler für Lautstärke und Helligkeit werden beim Bedienen zwar nicht in der Bildschirmmitte, aber dennoch zentral und gut sichtbar am oberen Bildschirmrand eingeblendet.

Darüber hinaus informiert die App über Geräteverbindungen. Wenn sich AirPods oder andere Bluetooth-Geräte verbinden oder zwischen Geräten wechseln, wird dies im Bereich der „Notch“ eingeblendet. In gleicher Weise werden Akku-Warnhinweise oder aktivierte Fokusmodi angezeigt.

Abhängig davon, welche Zugriffsrechte man „Seam“ gewährt, kann die App auch über Kalenderereignisse informieren, Gesprochenes in Text umwandeln oder als temporäre Drag-and-Drop-Dateiablage dienen. Die Transkribierfunktion arbeitet dabei laut Entwickler vollständig offline. Die Bedienungsmöglichkeiten können über die Einstellungen der App detailliert konfiguriert werden.

Einführungspreis und Testphase

Der Entwickler der App bietet „Seam“ als Vollversion vorübergehend zum Einführungspreis von 9,90 Dollar an. Vor dem Kauf kann man die Anwendung 48 Stunden lang in vollem Umfang testen.