Diverse Hardware-Neuheiten von Apple stehen an

Für die kommenden Wochen dürfen wir mit einer ganzen Reihe von neuer Apple-Hardware rechnen. Bereits am Donnerstag nächster Woche soll das iPhone 17e erscheinen und es würde uns nicht wundern, wenn ihr an den Tagen davor auch die längst erwarteten neuen MacBook-Pro-Modelle zu sehen bekommen.

Zudem rechnen wir damit, dass Apple spätestens im April auch eine neue Version des MacBook Air auf den Markt bringt. Laut Informationen aus Apple-Kreisen wird das Unternehmen vom 28. April an kein Notebook mehr in Deutschland verkaufen, bei dem ein Netzteil in der Verpackung liegt. Beim aktuellen MacBook Air ist dies jedoch noch der Fall. Dieses wurde im März vergangenen Jahres mit einem M4-Prozessor an Bord vorgestellt und dürfte in Kürze durch eine M5-Version abgelöst werden. Darüber hinaus steht auch noch die Aktualisierung von Apples Mac-Bildschirmen aus.

Neues Einsteiger-Notebook bis zum Sommer

Ganz neu soll Apple zudem bald schon ein günstiges Einsteiger-Notebook anbieten, das nicht auf einen klassischen Computer-Chip von Apple setzen, sondern stattdessen mit einem iPhone-Prozessor ausgestattet sein soll. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman schreibt, dass Apple hier ein sehr kompaktes Gerät mit weniger als 13 Zoll Bildschirmgröße plant, das noch im ersten Halbjahr 2026 auf den Markt kommen soll.

Ebenfalls in der Warteschlange stehen neue iPad-Modelle. Hier sollen wir laut Gurman ebenfalls bald Updates zu sehen bekommen. Sichtbare Neuerungen dürfe man allerdings nicht erwarten. Apple lasse das Design der Geräte unverändert und habe nur Leistungs-Updates geplant. So soll das Standard-iPad künftig mit einem A18-Prozessor kommen, während das iPad Air den Sprung auf den M4-Prozessor macht. Einzig das iPad mini bekommt zudem einen besseren Bildschirm, Apple werde hier künftig auf OLED-Technologie setzen.

A18 macht Standard-iPad KI-fähig

Das Update auf den A18-Prozessor beim Standard-iPad ist deshalb wichtig, weil dieses dann ebenfalls die Voraussetzungen für die Nutzung von Apples KI-Funktionen erfüllt. Das derzeitige Modell basiert noch auf Apples A16-Prozessor und ist somit nicht mit „Apple Intelligence“ kompatibel.