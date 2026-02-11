Neue MacBooks und iPads in Sicht
Diverse Hardware-Neuheiten von Apple stehen an
Für die kommenden Wochen dürfen wir mit einer ganzen Reihe von neuer Apple-Hardware rechnen. Bereits am Donnerstag nächster Woche soll das iPhone 17e erscheinen und es würde uns nicht wundern, wenn ihr an den Tagen davor auch die längst erwarteten neuen MacBook-Pro-Modelle zu sehen bekommen.
Zudem rechnen wir damit, dass Apple spätestens im April auch eine neue Version des MacBook Air auf den Markt bringt. Laut Informationen aus Apple-Kreisen wird das Unternehmen vom 28. April an kein Notebook mehr in Deutschland verkaufen, bei dem ein Netzteil in der Verpackung liegt. Beim aktuellen MacBook Air ist dies jedoch noch der Fall. Dieses wurde im März vergangenen Jahres mit einem M4-Prozessor an Bord vorgestellt und dürfte in Kürze durch eine M5-Version abgelöst werden. Darüber hinaus steht auch noch die Aktualisierung von Apples Mac-Bildschirmen aus.
Neues Einsteiger-Notebook bis zum Sommer
Ganz neu soll Apple zudem bald schon ein günstiges Einsteiger-Notebook anbieten, das nicht auf einen klassischen Computer-Chip von Apple setzen, sondern stattdessen mit einem iPhone-Prozessor ausgestattet sein soll. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman schreibt, dass Apple hier ein sehr kompaktes Gerät mit weniger als 13 Zoll Bildschirmgröße plant, das noch im ersten Halbjahr 2026 auf den Markt kommen soll.
Ebenfalls in der Warteschlange stehen neue iPad-Modelle. Hier sollen wir laut Gurman ebenfalls bald Updates zu sehen bekommen. Sichtbare Neuerungen dürfe man allerdings nicht erwarten. Apple lasse das Design der Geräte unverändert und habe nur Leistungs-Updates geplant. So soll das Standard-iPad künftig mit einem A18-Prozessor kommen, während das iPad Air den Sprung auf den M4-Prozessor macht. Einzig das iPad mini bekommt zudem einen besseren Bildschirm, Apple werde hier künftig auf OLED-Technologie setzen.
A18 macht Standard-iPad KI-fähig
Das Update auf den A18-Prozessor beim Standard-iPad ist deshalb wichtig, weil dieses dann ebenfalls die Voraussetzungen für die Nutzung von Apples KI-Funktionen erfüllt. Das derzeitige Modell basiert noch auf Apples A16-Prozessor und ist somit nicht mit „Apple Intelligence“ kompatibel.
Noch nie so uninteressiert an neuer Apple Hardware gewesen wie aktuell. Und das sag ich als absolutes Apple Opfer…
Man wird halt älter
Naja ist aber wirklich langweilig. Und das wäre es sicher auch wenn man jünger wäre.
Dito! Die Geräte sind alle derart ausentwickelt, dass ich meine nicht wie früher alle 2 Jahre (iPhones) bis 4 Jahre (iPads und Macs) ersetze, sondern sie weiternutze, bis es keine Softwareupdates mehr dafür gibt.
Ich überlege sogar nen Mac Mini aus 2014 oder 2018 zu kaufen um ihn mit Linux zu betreiben…..
Die neuen Dinge hauen mich ebenfalls nicht vom Hocker…..zumal…..kommt vom unzuverlässigen Bruder aus Amiland…..
+1
Bald treibt Tim mich zum Fairphone, dabei war ich seit Jahrzehnten Apple-Jünger!
Das Problem ist halt der Akku. Hält leider keine 6-8 Jahre
Stimmt schon… aus haben wollen, ist immer mal wieder brauchen geworden. Ich brauch z.B. definitiv bald nen neuen Mac. Schwanke zwischen einem neuen Mini, weil ich schon zu 80% am Schreibtisch arbeite, und MacBook. Falls tatsächlich ein spottgünstiges MacBook käme, wäre beides drin. Schmale MacBook und besser ausgestatteter Mini. Bin demnach schon ein wenig gespannt was kommt
Bis auf den jährlichen wechseln des iPhones was im Grunde schon überflüssig ist soll man auch kaufen .
HomePods halten eine ganze Weile und machen seit Jahren das selbe . Außer im Profi Bereich braucht kein Mensch jedes Jahr ein neues MacBook oder einen Mac . So zieht sich das durch die ganze Produkt Palette und wäre bei andern Anbietern auch nicht anders . Das letzte was mich begeistert hat ist die Laufzeit der AW Ultra 3 die ich mir vor kurzem gegönnt habe und die wird auch nicht nächstes Jahr gegen eine neue getauscht.
Genau auf solch Mini Notebook, mit 12,9“ Display, warte ich. Wenn das Teil in schwarz daher kommt, wird es gekauft!
Muss Dich enttäuschen! Es soll orange werden und Trumpbook heißen; hat Tim beim privaten Videoabend neulich im Weißen Haus seinem Kumpel Donald versprechen müssen!
Gerüchten zur Folge soll es auch eine billige Melania Edition mit aufgespritztem Trackpad geben.
aber, statt Trackpad ist da ein nachgemachter Hintern mit nem Joystick innen. Da kannst Du dann schön in den Allerwertesten bohren.
Bei einer Sonderedition triffst Du da auch auf Tim, Elon oder andere Techmilliadäre
Apple Intelligence. Ich weiß nicht ob ich lachen oder weinen soll. Beides passt jedoch perfekt. Siri kann oftmals nicht mal die Zeit sagen oder einen Wecker stellen. Das ist so unglaublich schlecht im vergleich zu anderen Smartphones!
Über Apple Intelligence meckern und dann nur Beispiele nennen, die damit nichts zu tun haben…
Zumal gerade deine Beispiele doch ziemlich gut funktionieren. Genau die Funktionen (und ein paar andere) nutze ich fast täglich.
Du musst Sie nur in Annalena umbenennen, dann wird es erträglicher
…. basisbegabte Zeitgeistnutte, also die Anna…
…wo Apple Intelligence draufsteht, ist zwar Apple, aber keine Intelligence drin. Aber irgendwann soll dann ja Googles Intelligence drinstecken…
Nein, es soll weiterhin Apples Intelligence drin stecken, die auf Google Gemini basiert. Großer Unterschied.
Stimmt, schreibt sich anders
@Dr. AsD
Du scheinst von KI-Modellen nicht wirklich viel Ahnung zu haben.
Wann kommen denn iPad Air Modelle mit mehr Hertz?
Wahrscheinlich garnicht, das ist ein iPad Pro Feature
Also ich freu mich sehr auf das Einsteiger MacBook für die Kids.
na dann kommt iOS26.3 wohl auch erst nächste Woche
Der RC ist doch schon da. Ist das Gleiche wie die Finale Version.
Dass die RC mit der finalen identisch ist, ist schon lange her.
Wann kommt die Ruckelfreie Version?
grad rausgekommen
Ich werde verrückt. Ich benötige ein neues Apple TV. Hab aber keine Lust mehr, jetzt noch das alte zu holen. Da muss doch jetzt auch endlich mal was kommen.
+1
Es ist wirklich absurd wie längst überfällig eine neue Version ist und gefühlt einfach nichts passiert.
Bei mir das gleiche… aber hier kommt gleich wieder einer ums Eck und will einem verklickern, dass das aktuelle Apple TV vollkommen ausreicht. Ich werde definitiv kein Gerät kaufen, welches schon etliche Jahre auf dem Markt ist!
Oh man… genau damit plage ich mich auch schon seit Monaten . Die sollen mal schnell machen
Und ich hätte gern eines das auch gaming kann. Rein zum filme schauen reicht eigentlich das 4k der ersten gen
+1
Ach, Face ID fürs iPad Air, iPad Mini und die Macbooks – das wäre was!
Haben vor zwei Wochen erst für 400€ ein gut erhaltenes MacBook Air M1 gekauft.
Fürs Browsen und Emails laufen bzw rennen die Dinger nach wie vor ohne Probleme. Das hält noch 4 Jahre, dann gibt es wieder ein neues Gebrauchtes.
für diese Anwendungen und Andere nutze ich mein 2012er MacBook Pro. Dafür brauchst Du keinen M1
1+
Und deswegen hätte er sich jetzt ein gebrauchtes MB aus 2012 holen sollen?
ATV wo bleibst du….
…und bring dann gleich neue HomePods mit…
„Ganz neu soll Apple zudem bald schon ein günstiges Einsteiger-Notebook anbieten, das nicht auf einen klassischen Computer-Chip von Apple setzen, sondern stattdessen mit einem iPhone-Prozessor ausgestattet sein soll. Der Bloomberg-Autor Mark Gurman schreibt, dass Apple hier ein sehr kompaktes Gerät mit weniger als 13 Zoll Bildschirmgröße plant, das noch im ersten Halbjahr 2026 auf den Markt kommen soll.“
Darüber ärgere ich mich. Ich verstehe ja, dass Apple Hardware verkaufen will. Nur wenn ein Laptop mit iPhone-Chip kommt und dann kann, was ein Laptop halt können soll, warum kann ein iPad-Pro das nicht? Es ist eine „einfache“ Sache der Softwareanpassung und ich glaube viele würden sich darüber freuen.
Oh ja, ein echtes os auf einem ipad wäre der hammer. Würde aber vermutlich den macbookverkauf enorm kanibalisieren. Daher wird es nicht kommen. Technisch möglich ist es seit vielen Jahren