Scrolla, Wooshy & kindaVim: Tastatur-Navigation in macOS

Wer an diesem Punkt seiner vim-Laufbahn angekommen ist, den freuen die Mac-Anwendungen von Guillaume Leclerc. Leclerc hat mit Scrolla, Wooshy und kindaVim drei kostenfreie Downloads an Start, die die Tastatur-Navigation von vim auf den Mac bringen.

Was vielen Anwendern anfangs Probleme bereitet: vim unterscheidet zwischen mehreren Modi, in denen die selben Tasten auf der Tastatur andere Funktionen zugewiesen werden. Im normalen Modus schriebt die Taste H den Buchstaben H. Zudem lässt sich mit dem großen H die Eingabemarke an den oberen Bildschirmrand verschieben, das kleine h versetzt den Cursor nach links. Im Eingabemodus löscht das h mit gedrückter Control-Taste das Zeichen vor dem Cursor. Und von dieser Art Tastatur-Befehlen kennt vim unendlich viele.

