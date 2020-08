Scribble: Apples Kritzel-Funktion auf deutschen iPads aktivieren

Mit der Vorstellung von iPadOS 14 hat Apple auch die Handschrifterkennung „Scribble“ – im Deutschen „Kritzeln“ genannt – angekündigt. Einen ersten Blick haben wir auf diese Funktion bereits geworfen und mittlerweile listet Apple „Kritzeln“ auch der deutschen Vorschauseite zu iPadOS 14. Allerdings ist hier weiterhin die Rede davon, dass sich Scribble zunächst nur mit englischen oder chinesischen Tastaturen nutzen lässt.

Teilnehmer an Apples öffentlichem Beta-Programm haben können Apples „Kritzeln“ allerdings auch in Verbindung mit einer deutschen Tastenbelegung zu testen. Dabei werden eure deutschen Texteingaben übrigens in der Regel auch problemlos erkannt. Ihr müsst die Scribble-Funktion zuvor lediglich mit einem kleinen Trick aktivieren.

Damit der Schalter für „Scribble“ bzw. „Kritzeln“ in den Systemeinstellungen „Apple Pencil“ erscheint, müsst ihr über die Einstellungen „Allgemein -> Sprache & Region“ erstmal eine englische Tastatur aktivieren. Anschließend könnt ihr zu den Einstellungen für den Apple Pencil wechseln, dort ist jetzt die Scribble-Funktion vorhanden und ihr könnt das Ganze gleich mal ausprobieren. Danach geht ihr dann zurück zu den Tastatureinstellungen und wechselt wieder auf Deutsch.

Falls der Apple Pencil nach einem Tastaturwechsel nicht mehr reagiert, müsst ihr ihn nur kurz in den Lightning-Anschluss stecken. Ansonsten steht die Funktion hinterher systemübergreifend zur Verfügung und ihr könnt wie von Apple beschrieben in beliebigen Texteingabefeldern „kritzeln“.

Mit Kritzeln musst du den Apple Pencil nicht weglegen, um andere Dinge zu machen. Jetzt kannst du mit der Hand in jedes Textfeld in iPadOS schreiben und deine Worte werden automatisch in Text umgewandelt. Schreibe mit dem Apple Pencil schnell eine Nachricht oder suche etwas in Safari. Deine Handschrift wird automatisch in getippten Text umgewandelt. So kannst du ohne Unter­brechung damit weiter­machen, womit du beschäftigt warst.