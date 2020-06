iPadOS 14: Scribble macht den Apple Pencil mächtig

Mit iPadOS 14 soll die Funktion „Scribble“ die im Zusammenhang mit dem Apple Pencil gebotenen Möglichkeiten deutlich erweitern. Anwender können den Stift dazu verwenden, an nahezu beliebiger Stelle eine handschriftliche Eingabe zu machen, die dann automatisch in Text umgewandelt wird.

Damit verbunden sind natürlich auch enorme Vorteile bei der Textverarbeitung, so wird das handgeschriebene Wort dann beispielsweise auch bei globalen Suchabfragen erkannt oder die Textstellen können ausgewählt, ausgeschnitten und als getippter Text in anderen Dokumenten oder Programmen weiterverwendet werden. Die Auswahl von Handgeschriebenem mit dem Stift kann zudem einfach durch Doppeltippen oder per Einkreisen erfolgen, Löschen lässt sich dergleichen schlicht durch überkritzeln. Telefonnummern müssen für das Auslösen eines Anrufs lediglich angetippt werden und Termine lassen sich auf gleiche Weise zum Kalender hinzufügen.

Apple verspricht zudem, dass iPadOS eigenständig zwischen handschriftlichen Texteingaben und mit dem Apple Pencil erstellten Zeichnungen unterscheiden kann. Die zugrundeliegende Funktion heißt „Smart Selection“ und unterstützt Nutzer auch dabei, geometrische Formen zu zeichnen. Diese werden – wenn der Benutzer nach der Eingabe mit dem Stift kurz innehält – umgewandelt und gradlinig dargestellt, zudem erhält man Unterstützung bei der richtigen Positionierung innerhalb eines Dokuments.

Apple betont, dass auch bei der Umsetzung dieser Funktionen großer Wert auf den Schutz der Privatsphäre gelegt wird. So erfolgen Erkennung und Umwandlung ausschließlich lokal auf dem jeweiligen Gerät.

Das klingt super? Bis zur Verfügbarkeit der neuen Funktion müsst ihr euch allerdings noch ein Weilchen gedulden. Scribble wird zunächst nur Unterstützung für Englisch, traditionelles und vereinfachtes Chinesisch sowie gemischtes Chinesisch und Englisch bieten. Apple hat bezüglich der Unterstützung weiterer Sprachen keine Termine genannt.