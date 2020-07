Neu in iPadOS 14: Handschrift „kritzeln“ mit dem Apple Pencil

iPadOS 14 wird die Handschrifterkennung erstmals systemweit einsetzen. Ist das Herbst-Update installiert, können Anwender ihren Apple Pencil in all jenen Bereichen Nutzen, die eine Texteingabe erwarten und müssen nicht mehr zwischen Tastatur und Eingabestift hin und her springen.

Das neue Feature wird initial zwar ausschließlich für englische und chinesische Texteingaben bereitstehen, macht aber schon in der ersten Beta des nächsten iPad-Betriebssystems einen hervorragenden Eindruck.

Löschen, Auswählen, Einfügen, Verbinden

Um euch mit einem ersten Blick auf die Scribble-Funktion zu versorgen, die Apple hierzulande mit „kritzeln“ übersetzt hat, haben wir den Onboarding-Bildschirm mitgeschnitten. Hier erklärt Apple kurz das Löschen, Auswählen, Einfügen und Verbinden mit dem Apple Pencil und ergänzt damit die auf der offiziellen Vorschau-Seite abgedruckten Informationen.

: In allen Textfeldern wird Handschrift automatisch in getippten Text umgewandelt. Verbinden: Eine senkrecht gezogene Linie verbinden und trennt Buchstaben und Wörter.

Schimpfwörter werden nicht mehr ausgeblendet

Bislang wertet Apple lediglich handschriftliche Eingaben in der Notiz-Anwendung aus und nutzt die so gewonnenen Erkenntnisse um diese durchsuchbar zu machen und mit passenden Titeln zu versehen. Allerdings lässt Apple hier nicht alle Worte zu:

iPadOS 13: Handschrifterkennung blendet Schimpfwörter aus

Ein Verhalten das iPadOS 14 über Bord geworfen hat. Wer will kann in die Suchleiste des Betriebssystems nun auch „Fuck“ schreiben ohne das der Kraftausdruck anschließend unkenntlich gemacht wird.