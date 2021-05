screensizes.app informiert über alle Apple-Displays

Zudem informiert screensizes.app über die Aufteilung des Bildschirms beim Einsatz der unterschiedlichen Multitasking-Ansichten und klärt über die möglichen Widget-Größen auf. Die Webanwendung dient als Nachschlagewerk und ergänzt den „ Ultimate Guide To iPhone Resolutions “ ganz hervorragend. Dieser bietet bereits seit mehreren Jahren eine ähnliche Übersicht an konzentriert sich aber ausschließlich auf die von Apple angebotenen iPhone-Modelle.

Die Web-Anwendung screensizes.app richtet sich an App-Entwickler, Designer und Apple-Beobachter, die die Eckdaten aller von Apple verbauten Displays an einem Ort einsehen, miteinander vergleichen und übersichtlich gelistet auffinden möchten.

