Zum Google-Fotos-Ultimatum: WEB.DE und GMX mit 50GB-Aktion

Die beiden hierzulande beliebten E-Mail-Dienste WEB.DE und GMX erwarten die bevorstehende Abschaffung des unbegrenzten kostenlosen Speicherplatzes bei Google Fotos mit einem neuen Aktionsangebot.

In 5 Tagen macht Google bei 15 GB dicht

Zur Erinnerung: Google hatte im vergangenen November angekündigt, den kostenlosen Speicherplatz für Fotos ab Juni 2021 auf maximal 15 GB beschränken zu wollen. Fotos, die vor dem Stichtag bei Google Fotos hochgeladen und auf den Servern des Suchmaschinen-Riesen gespeichert werden, sind von den bevorstehenden Änderungen nicht betroffen.

Jetzt, fünf Tage bevor Google den Schalter umlegen wird, haben WEB.DE und GMX den Start eines zeitlich begrenzten Cloud-Angebotes kommuniziert. Beide Anbieter offerieren aktuell 50 Gigabyte Cloud-Speicherplatz für dauerhaft 99 Cent im Monat und hoffen so bisherige Google-Nutzer zum Umstieg auf die „Cloud made in Germany“ überreden zu können.

So bewerben WEB.DE und GMX ihr Angebot unter anderem damit, dass die von den Kunden hochgeladenen Daten ausschließlich in deutschen Rechenzentren gesichert werden, was „unbefugte Zugriffe“ durch Anbieter oder Behörden ausschließen soll.

Smartphone-Anwender sollen mit dem automatischen Foto-Upload gelockt werden, den die WEB.DE-App beziehungsweise die GMX-Mail-App integrieren, welche die Foto-Uploads ausschließlich bei anliegender WLAN-Verbindung laufen lassen.

Das zeitlich begrenzt verfügbare Aktionsangebot wird auf den beiden Portal-Seiten von WEB.DE und GMX angeboten und kann hier mit den regulären Cloud-Tarifen der beiden Anbieter verglichen werden.

So bieten WEB.DE und GMX ihren FreeMail-Nutzern üblicherweise lediglich 20 GB für 1,99 Euro im Monat an. Die 100 GB bekommen FreeMail-Nutzer die 6,99 Euro im Monat zahlen. Wer 1 TB haben will zahlt als FreeMail-Nutzer 9,99 Euro im Monat.