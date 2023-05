ScratchJr jetzt auch auf dem Mac: Spielend programmieren lernen

ScratchJr hingegen ist seinerseits mit einer Benutzeroberfläche und einer vereinfachten Programmiersprache ausgestattet, die so umgestaltet wurden, dass sie speziell für die „kognitiven, persönlichen, sozialen und emotionalen Entwicklung jüngerer Kinder“ optimiert wurden. In allen Fällen ist die Begleitung durch ein oder beide Elternteile netürlich grundsätzlich empfehlenswert.

Der Universal-Download ScratchJr wird dabei als komplett kostenlose App angeboten, die den Einsteig in die visuelle Programmiersprache Scratch vereinfachen soll und interessierte Kinder damit bereits vor Erreichen des 8. Lebensjahrs abholt – das Mindestalter, das für den Einsteig in Scratch grundsätzlich empfohlen wird.

ScratchJr wird seit dem Jahr 2014 angeboten und richtet sich an Kinder im Alter zwischen fünf und sieben Jahren. Die Entwicklungsumgebung erlaubt das Erstellen interaktiver Geschichte, in denen sich logische Zusammenhänge über Programmblöcke herstellen und Protagonisten der selbst erdachten Geschichte so zum Leben erwecken lassen.

Dies haben die verantwortlichen Anbieter der gemeinnützigen Scratch Foundation bekanntgegeben, die sich mit ihrem Bildungsangebot und der visuellen Programmiersprache Scratch an Kinder richten, um diesen so einen einfachen Zugang zur Welt der Programmiersprachen zu eröffnen.

Insert

You are going to send email to