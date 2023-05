macOS 13.4. Beta 4 verträgt sich nicht mit Netzwerkfiltern

Die seit vergangener Woche verfügbare vierte Vorabversion von macOS 13.4 beißt sich mit Anwendungen, die den Netzwerkverkehr überwachen und filtern. Mittlerweile warnen unter anderem die Entwickler von Apps wie Little Snitch oder TripMode davor, die Testversion zu installieren und weisen darauf hin, dass sie diesbezüglich keinerlei Einfluss nehmen können, sondern Apple diesen Fehler korrigieren muss.

PSA: Don't install macOS 13.4 beta 4 if you use a network filtering app like TripMode. Apple has introduced a bug in the latest macOS beta which causes network connectivity to fail. The ball is in Apple's court, we can't hotfix it.

— TripMode (@tripmodeCH) May 7, 2023