Science-Fiction-Serie „Foundation“ startet auf Apple TV+

Apple hat zudem vier weitere Trailer für kommende Neuerscheinungen auf Apple TV+ veröffentlicht. Acapulco“ und „Get Rolling With Otis“ starten am ab 8. Oktober, „Puppy Place“ läuft ab dem 15. Oktober und „Invasion“ ist ab dem 22. Oktober bei Apples Videodienst zu sehen.

Insert

You are going to send email to