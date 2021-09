Apple Pencil: Auch das neue iPad ist nur mit Version 1 kompatibel

Apple hat den Apple Pencil 2 speziell für die neueren und leistungsfähigeren iPad-Modelle entwickelt. Dementsprechend lässt sich die an ihrer kantigen Form erkennbare neuere Version des Zeichenstiftes auch nur mit dem iPad Pro 11“, dem iPad Pro 12,9“ ab Generation 3, dem iPad Air ab Generation 4 und dem eben erst vorgestellten iPad mini in Generation 6 verwenden.

Der Grund für diese für manche iPad-Käufer verwirrende Entscheidung ist nachvollziehbar. Apple will das gewöhnliche iPad auch in seiner 9. Generation möglichst günstig anbieten und verzichtet daher auf die für das Zusammenspiel mit dem neueren Apple Pencil nötigen Hardware-Erweiterungen. In seiner 2. Generation lässt sich der Apple Pencil nämlich magnetisch am iPad befestigen und laden und verfügt zudem über eine Touch-Oberfläche mit Doppeltipp-Funktion für den direkten Werkzeugwechsel.

Auch sechs Jahre nach seiner Vorstellung hält Apple am Apple Pencil der 1. Generation fest. Wer sein neues Standard-iPad mit einem Zeichenstift von Apple verwenden will, muss auf die von Apple für 99 Euro angebotene Ur-Version des Zeichenstifts setzen. Das neue iPad mini ist dagegen mit dem für 149 Euro erhältlichen Apple Pencil der 2. Generation kompatibel.

