„Schreibtischansicht“ hoffentlich bald Standard bei Apple-Displays

Nachdem die auch „Desk View“ genannte Funktion „Schreibtischansicht“ jetzt auch bei den ersten Macs standardmäßig verfügbar ist, informiert Apple in erweiterter Form über diese Nutzungsmöglichkeit. Das neu verfügbare Support-Dokument trägt den Titel „Use Desk View to show your face and desk on camera“ und ist bislang nur in englischer Sprache verfügbar, eine deutsche Übersetzung sollte aber nicht allzu lange auf sich warten lassen.

Erstmals verfügbar war diese Option ja bereits vor zwei Jahren, allerdings bot sich bislang die Möglichkeit, bei FaceTime-Chats auch den Arbeitsplatz beziehungsweise die vor dem Computer liegende Schreibtischfläche einzublenden, nur in Verbindung mit einem iPhone, das über Apples Ultra-Weitwinkelkamera verfügt.

Gut für Demos und Erklärungen

Die in den neu erhältlichen Modellen von MacBook Pro und iMac verbaute Kamera ist nun ebenfalls in der Lage, diese Zusatzansicht darzustellen. Dabei werden wie beim iPhone die unterschiedlichen Objektive der Kamera verwendet, um gleichzeitig das Gesicht des Computernutzers sowie den vor dem Computer liegenden Arbeitsplatz „aus der Vogelperspektive“ anzuzeigen.

Diese Option eignet sich nicht nur hervorragend dazu, um während eines Videotelefonats eigene Skizzen oder dergleichen einzublenden, sondern man kann so auch auf einfache Weise Anleitungsvideos für von Hand ausgeführte Tätigkeiten erstellen.

So sieht das Ganze für den Gesprächspartner aus

Künftig in allen Apple-Displays

Rückblickend dürfen sich Käufer von Apples Studio Display jetzt doppelt darüber ärgern, dass dort eine derart miserable Kamera eingebaut ist. Immerhin kann man jetzt davon ausgehen, dass nicht nur alle künftigen Macs mit Bildschirm, sondern auch alle in Zukunft von Apple angebotenen Bildschirme mit dieser Option ausgestattet sind.

Bislang wird die Funktion neben den neuen Modellen von MacBook Pro und iMac auch in Verbindung mit einem iPhone 11 oder neuer unterstützt. Softwareseitig wird mindestens macOS 13 Ventura vorausgesetzt. Hier findet man die Einstellung, wenn man während eines Videotelefonats über FaceTime das Kontrollzentrum in der Menüleiste öffnet und dort die Option „Videoeffekte“ auswählt. Bei neueren Versionen von macOS sind die Videooptionen für FaceTime-Chats über ein direkt in die Menüleiste integriertes grünes Kamerasymbol erreichbar.