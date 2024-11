Die Dezember-Neuheiten bei Paramount+

Der Videodienst Paramount+ lässt uns bereits auf seine Neuzugänge im kommenden Monat blicken. Als Dezember-Highlights stehen der Vorankündigung zufolge neben dem SpongeBob-Weihnachtsspecial „Sandys Familien-Weihnachten“ die neuen Serien „Zorro“ und „Dexter: Original Sin“ sowie eine weitere Staffel von „Frasier“ auf dem Programm.

Sandys Familien-Weihnachten

Ab 2. Dezember – Kids & Family – Staffel 14 (Binge)

Als eines von Sandys Experimenten schiefgeht, tut sich die Familie Cheeks zusammen, um Weihnachten in Bikini Bottom zu retten.

Zorro

Ab 6. Dezember – Adventure, Comedy – Staffel 1 (Binge)

Im Jahr 1821 wird Don Diego de la Vega Bürgermeister von Los Angeles, um die Stadt zu modernisieren. Doch Los Angeles gerät durch die Geldgier des örtlichen Geschäftsmannes Don Emmanuel in finanzielle Schwierigkeiten und Diegos Macht als Bürgermeister reicht nicht aus, um diese Missstände zu bekämpfen. Doch Diego lebt ein Doppelleben: Als Zorro hat er seine Identität seit 20 Jahren nicht mehr genutzt; aber nun hat er keine andere Wahl: Zum Wohle der Allgemeinheit muss er als Zorro zurückkehren. Allerdings hat er Schwierigkeiten, seine doppelte Identität als Zorro und als Bürgermeister zu vereinbaren, was seine Ehe mit seiner Frau Gabriella belastet, die nichts von seinem Geheimnis weiß.

Die Herrlichkeit des Lebens

Ab 12. Dezember – Drama – Film

In „Die Herrlichkeit des Lebens“ wird der vor 100 Jahren verstorbene Franz Kafka von einer überraschenden Seite gezeigt.

Dexter: Original Sin

Ab 13. Dezember – Crime – Staffel 1 (Wöchentlich)

Dexter: Original Sin spielt im Jahr 1991 in Miami und folgt Dexter auf seinem Weg vom Studenten zum rachsüchtigen Serienmörder. Da er seinen blutrünstigen Drang nicht länger ignorieren kann, muss Dexter lernen, ihn zu kontrollieren. Unter der Aufsicht seines Vaters Harry übernimmt er einen Kodex, der ihm helfen soll, Menschen zu finden und zu töten, ohne ins Visier der Strafverfolgungsbehörden zu geraten. Dies ist eine besondere Herausforderung für den jungen Dexter, als er ein forensisches Praktikum im Miami Metro Police Department beginnt.

Dear Santa – Teuflische Weihnachten

Ab 18. Dezember – Comedy – Film

Ein kleiner Junge, verwechselt beim Schreiben seines jährlichen Briefes an den Weihnachtsmann die Buchstaben und schickt seinen Wunschzettel stattdessen an Satan.

Frasier

Ab 20. Dezember – Comedy – Staffel 2 (Binge)

Frasier begleitet Frasier Crane (Grammer) im nächsten Abschnitt seines Lebens, nachdem er nach Boston zurückgekehrt ist, um sich neuen Herausforderungen zu stellen, neue Beziehungen zu knüpfen und endlich den einen oder anderen alten Traum zu verwirklichen. In einer der Episoden, die in Seattle spielt, kehrt Dr. Frasier Crane zu seinen Wurzeln beim Radiosender KACL zurück. Die zweite Staffel von Frasier wird, wie die erste, vor einem Live-Publikum in den Paramount-Studios in Los Angeles gedreht.

A Quiet Place: Tag Eins

Ab 20. Dezember – Horror, Sci-Fi – Film

Als Sam nach Hause nach New York zurückkehrt, wird ihre Reise zu einem Albtraum, als mysteriöse Kreaturen angreifen, die durch Geräusche jagen. Zusammen mit ihrer Katze und einem unerwarteten Verbündeten muss sie sich auf eine gefährliche Reise begeben, bei der die einzige Regel lautet, leise zu sein, um zu überleben.

Queen Woo

Ab 23. Dezember – Action, Drama – Staffel 1 (Binge)

In „Queen Woo“ entbrennt nach dem Tod des neunten Königs der Region Goguryeo ein erbitterter Kampf. Die Rivalität beinhaltet den Versuch, einen der Brüder des Königs zu heiraten, und Woo Hee wird die erste Frau in der koreanischen Geschichte, die zweimal Königin wird.

Zusätzliche „Library-Highlights“ im Dezember:

Peppa Wutz (Staffel 3-6) ab 1. Dezember

Isle of MTV: Malta 2024 ab 4. Dezember

DORA (Staffel 2) ab 6. Dezember

Willkommen bei den Louds (Staffel 7 + Christmas Special) ab 6. Dezember

Die Patrick Star Show (Staffel 3) ab 6. Dezember

Rubble & Crew (Christmas Special) ab 20. Dezember

PAW Patrol (Christmas Special) ab 20. Dezember

Falls ihr nochmal einen Blick auf die von Paramount+ angekündigten Neuerscheinungen für den aktuellen Monat November werfen wollt, könnt ihr diese Liste hier aufrufen.

Paramount+ und WOW Filme & Serien im Angebot

Paramount+ schlägt im Abo mit monatlich 7,99 Euro zu Buche. Momentan gibt es den Videodienst aber auch als Abo-Zugabe zum Streamingpaket WOW Filme & Serien. Schließt man hier auf zwölf Monate ab, so bekommt man nicht nur das Abo für WOW zum vergünstigten Monatspreis von 5,98 Euro, sondern zudem ein volles Jahr Paramount+ obendrauf.

Das Film- und Serienabo von WOW bekommt man ansonsten noch günstiger, wenn man von der ebenfalls für begrenzte Zeit verfügbaren Aktion waipu.tv Perfect Plus und WOW Filme & Serien Gebrauch macht. Auf ein Jahr abgeschlossen, fallen für diese Kombi lediglich 5 Euro pro Monat an.