James Bond nur noch kurze Zeit bei Prime Video

Vor zwei Jahren hat Amazon einen Coup gelandet und sämtliche „James Bond“-Filme in das Angebot von Prime Video integriert. Abonnenten von Amazons Videodienst können seither alle 25 bislang in der Reihe erschienenen Agenten-Klassiker ohne Zusatzkosten streamen. Doch zum Monatsende ist es damit vorbei. Die Filme stehen allesamt auf der Liste mit jenen Titeln, die in den nächsten 30 Tagen ablaufen.

Bilder: MGM/Amazon

Sofern man Zugriff auf Prime Video hat, bietet sich dieser Tage somit die letzte Chance, alle bislang in der Agentenfilmreihe erschienenen Titel ohne zusätzliche Kosten hintereinander wegzuschauen. Den Start hat hier vor mehr als 60 Jahren „James Bond jagt Dr. No“ gemacht, damals spielte Sean Connery über fünf Produktionen hinweg die Hauptrolle. Den bislang letzten James Bond hat Daniel Craig 2021 in „Keine Zeit zu sterben“ gespielt.

Ein 26. Film in der Reihe ist bereits in Planung. Allerdings sind bislang weder der neue Hauptdarsteller noch ein Titel für die Produktion bekannt. Die Bond-Produzentin Barbara Broccoli hat bislang lediglich verlauten lassen, dass man den legendären Agenten komplett neu erfinden wolle, und hierfür entsprechend Zeit benötige. Mit weiteren Details ist nicht vor dem kommenden Jahr zu rechnen.

Alle Bond-Filme noch kurze Zeit für 8,99 Euro

Amazon Prime Video lässt sich einzeln zum Monatspreis von 8,99 Euro buchen. Die meisten Nutzer dürften jedoch im Rahmen eines Prime-Abonnements auf den Videodienst zugreifen. Hier bezahlt man pauschal 89,90 Euro im Jahr und erhält obendrein noch weitere Vorteile wie den Zugriff auf Prime Music und kostenlosen Premiumversand von Bestellungen bei Amazon.