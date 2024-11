iMac und MacBook Pro unterstützen „Schreibtischansicht“ ab Werk

Erstmals haben wir die im Englischen als „Desk View“ bezeichnete Kamerafunktion „Schreibtischansicht“ vor zwei Jahren gesehen. Mit einem iPhone 11 oder neuer konnte man nicht nur klassische Videochats über FaceTime führen, sondern seinem Gegenüber auch die Tischfläche vor dem Mac aus der Vogelperspektive zeigen. Dabei kommt die Ultra-Weitwinkelkamera der kompatiblen iPhone-Modelle zum Einsatz.

In der Flut der Ankündigungen der vergangenen Woche ist ein wenig untergegangen, dass auch die in den neuen Mac-Modellen verbaute Center Stage Kamera von Apple über diese Funktion verfügt. Die neue Kamera soll nicht nur auch bei schlechten Lichtverhältnissen eine wesentlich bessere Bildqualität liefern, sondern ermöglicht es Nutzern, ihren Gesprächspartnern Entwürfe, Modelle oder was sonst vor dem Rechner liegt aus einer für Webcams völlig neuen Dimension zu zeigen.

Die Schreib­tisch­ansicht nutzt auch beim Mac das Weitwinkel-Objektiv, um den Teilnehmern eines Videochats zusätzlich zum Standardbild eine Draufsicht auf den Schreibtisch zu zeigen. Apple sieht diese Funktion vor allem als wertvolle Unterstützung für Lehrkräfte und Vortragende. Ebenso werden sich aber sicher auch im familiären Umfeld vernünftige Einsatzzwecke finden.

Künftig Standard in Apple-Kameras

Ihren Start als fest eingebautes Mac-Feature macht die Schreibtischansicht mit den in dieser Woche vorgestellten iMacs sowie den neuen Modellen des MacBook Pro.

Darüber hinaus sind natürlich die von Apple angebotenen Bildschirme dafür prädestiniert, in der nächsten Generation standardmäßig eine Schreibtischansicht anzeigen zu können. Insbesondere Apples Studio Display hat großen Nachholbedarf in Sachen Kameraausstattung. Die in der weiterhin erhältlichen ersten Generation des Bildschirms verbaute Kamera war zu Beginn so miserabel, dass Apple hier über mehrere Wochen hinweg mit Firmware-Updates nachbessern musste.