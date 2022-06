MacBook Air mit M2: Apple verlangt 370 Euro mehr

Beim Stöbern in den Produktdetails zu dem neuen Rechner, der im Laufe des kommenden Monats in den Markt starten soll, stolpert man relativ schnell über die neuen Preise. Das neue MacBook Air mit M2-Chip kostet in der Basisausführung mindestens 1.499 Euro. Verglichen mit dem jetzt 1.199 Euro teuren Vorgänger mit M1-Prozessor ein Aufschlag von satten 300 Euro.

Insert

You are going to send email to