Neues MacBook Pro 13″ im alten Gehäuse und weiter mit Touch Bar

Unterm Strich darf man weiter davon ausgehen, dass die Touch Bar bei Apple auf dem Abstellgleis steht. Das Vorhandensein in der aktuellen neuen Generation des Notebooks dürfte dann auch kaum noch Entwickler dazu animieren, besonderes Engagement dahingehend aufzubringen, ihre Software in erweitertem Umfang für die Unterstützung der die klassischen Funktionstasten ersetzenden Touch-Eingabeleiste zu optimieren.

Insert

You are going to send email to