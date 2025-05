Mac-App Liquid: Kostenloses Textwerkzeug mit Suche, KI und Übersetzer

Mit Liquid steht Mac-Nutzern ein kleines Zusatzprogramm zur Verfügung, das häufige Arbeitsabläufe beim Umgang mit ausgewählten Texten beschleunigen soll. Die Desktop-Anwendung versteht sich laut Anbieter als Ergänzung zu den Programmen „Author“ und „Reader“, lässt sich jedoch auch unabhängig davon in beliebigen Mac-Anwendungen einsetzen.

Ein Schwerpunkt liegt auf der schnellen Weiterverarbeitung von markiertem Text, etwa beim Nachschlagen in Online-Nachschlagewerken oder beim Zugriff auf externe Dienste.

Im Vergleich zu herkömmlichen Abläufen verspricht der Anbieter eine deutliche Zeitersparnis. Statt Text manuell zu kopieren, einen Browser zu öffnen und eine Zielseite wie Wikipedia aufzusuchen, könne die gleiche Aktion mit Liquid in zwei Schritten erfolgen: Tastenkürzel drücken, Kürzel für die gewünschte Aktion eingeben. Das markierte Textstück werde dabei automatisch übernommen und stehe unmittelbar zur weiteren Nutzung bereit. Liquid bietet damit eine Alternative zu PopClip.

Für eine reibungslose Nutzung empfiehlt der Entwickler, zunächst die Konfiguration einer Tastenkombination zum Aufruf von Liquid. Die App hat eine lange Historie, was dazu führt, dass die Tastenkombination in den Systemeinstellungen geändert werden muss. Besucht dafür den Bereich Systemeinstellungen > Tastatur > Tastaturkurzbefehle > Dienste > Text > Liquid.

Auch KI-Funktionen verfügbar

In der aktuellen Version ist auch eine Anbindung an eine KI-gestützte Textverarbeitung integriert. Diese Funktion trägt den Namen „Ask AI“ und basiert auf der Technologie von OpenAI. Nutzer können dabei nicht nur Fragen definieren, sondern auch ein sogenanntes „Preface“ festlegen – also einen vordefinierten Prompt, der den markierten Inhalten vorangestellt wird, bevor diese zur Analyse gesendet werden.

Die zugehörigen Tastenkombinationen lassen sich anpassen, ebenso wie die Befehlsbezeichnungen. Auch neue Befehle können ergänzt werden. Liquid ist über den Mac App Store verfügbar.