iPadOS 15 wird verteilt: Fünf Funktionen zum Ausprobieren

Apple nutzt den vorletzten Montag im laufenden Monat nicht nur um iOS 14 auf iOS 15 anzuheben, auch das seit 2019 unter eigenem Namen entwickelte iPad-Betriebssystem wird heute Abend von iPadOS 14 auf iPadOS 15 aktualisiert. Die offiziellen Update-Notizen könnt ihr im Volltext in diesem Eintrag nachlesen.

Das neue Betriebssystem ist kein Riesen-Update, versieht viele bekannte Systemfunktion allerdings mit einem wohlverdienten Feinschliff, der sich positiv im alltäglichen (Produktiv-)Einsatz des iPads bemerkbar machen wird. Fünf kleine Verbesserungen solltet ihr direkt nach dem Einspielen des Updates inspizieren.

Das neues Multitasking-Menü

Drei unscheinbare Punkte in der oberen Bildmitte bieten in den gerade offenen iPad-Applikationen jetzt den schnellen Zugriff auf Multitasking-Funktionen wie Slide Over, Split View und den Vollbild­modus an und sollen so auch dem durchschnitts-Anwender ohne besondere technische Affinität die Multitasking-Bedienung der offenen iPad-Apps ermöglichen. Kurz: Niemand muss sich mehr verwirrende Touchscreen-Handgriffe merken, um eine im Dock abgelegte Anwendung in den Slide-Over-Zustand zu versetzen.

Die App-Mediathek

Die App-Mediathek zieht mit iPadOS 15 endlich auch auf dem iPad ein. Wir haben bereits während der Betaphase alle installierten Anwendung in diese verschoben und begnügen uns inzwischen mit einem auf einer Seite reduzierten Homescreen, der lediglich die wichtigsten zwölf Anwendungen beherbergt. Ein erstaunlich befreiender Entschluss, den wir euch nur empfehlen können.

Schnellnotizen

Vor allem für iPad-Besitzer spannend, die viel mit dem Apple Pencil hantieren: Die Schnellnotizen lassen sich öffnen, indem ihr mit dem Apple Pencil von der Display-Ecke unten rechts in die Bildmitte streicht. Hier kann notiert werden, was nicht vergessen werden soll. Darüber hinaus können die Schnellnotizen auch aus dem Kontrollzentrum heraus aufgerufen werden. Gesammelt werden diese in einem eigenen, neuen Bereich der Notiz-Applikation.

Porträtmodus

Beim nächsten FaceTime-Gespräch tippt ihr auf dem eingeblendeten Selfie-Video den hier neu platzierten Porträtmodus-Button an. FaceTime zeigt euch dann (auf allen iPad mit A12 Bionic oder neuer) im neuen Porträtmodus an und sorgt sich um eine erstaunlich attraktive Weichzeichnung des Video-Hintergrundes.

Safari-Tabs

Von der neuen Tab-Ansicht des Apple-Browsers Safari kann man sicher halten was man will, wichtig ist: Ihr solltet unbedingt beide Ansichten ausprobieren. Zwischen Separater Tableiste und Kompakter Tableiste lässt sich in den iPadOS-Einstellungen im Bereich Einstellungen > Safari > Tabs umschalten.