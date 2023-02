Schneller als Safari: Orion-Browser mit großem Update

Zum ersten Mal in diesem Jahr hat der Orion-Browser des Suchmaschinen-Anbieters Kagi seine Mac-Applikation aktualisiert und bietet sich nun in Version 0.99.123zum Download an. Der Orion-Browser basiert anders als fast alle relevanten Webbrowser nicht auf Googles Chromium-Projekt sondern setzt wie Apples Safari auf den WebKit-Unterbau.

Insert

You are going to send email to