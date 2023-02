Aktionscode DOTUPGRADE: Neuer Echo Dot erstmals für 22 Euro

Selbst im Rahmen des vergangenen Black Friday hat Amazon seinen neuesten Echo Dot noch für 24 Euro zum Kauf angeboten. Entsprechend attraktiv ist das Angebot, das der Onlinehändler ausgewählten Kunden aktuell auf der Produktseite des jüngsten Alexa-Lautsprechers unterbreitet.

Mit dem Aktionscode DOTUPGRADE lässt sich der neueste Echo Dot momentan für nur 22 Euro mitnehmen. Ein verdammt günstiger Preis für einen erstaunlich raumfüllenden Lautsprecher, den wir auf ifun.de im vergangenen Oktober ausführlich vorgestellt haben:

Der neue Echo Dot im Einsatz: Display, Temperatur, Sensoren

Wir haben uns damals allerdings für das Modell mit Display entschieden, da dieses nicht nur die Uhrzeit anzeigen kann, sondern auch Temperaturen, laufende Timer und Song-Titel darstellt.

Nur für ausgewählte Kunden

Wer auf diese Anzeige verzichten kann, bekommt im Modell ohne Uhr ebenfalls den neuen Temperatursensoren und den Erschütterungssensor, der viele Aktionen wie das Pausieren von Musik, das Beenden von Anrufen oder das Stummschalten eines Alarms jetzt durch ein einfaches Antippen möglich macht.

Der 340 Gramm schwere Echo Dot misst 100 mm x 100 mm x 89 mm und wird regulär für 59,99 Euro zum Kauf angeboten. Ob Amazon das günstige Upgrade-Angebot auch für euch zur verfügung stellt, kann mit einem kurzen Abstecher auf diese Produktseite in Erfahrung gebracht werden.

Für die Küche optimal

Wir setzen den Echo Dot in der Küche in einer Wandsteckdose ein und haben zudem gute Erfahrungen mit dieser Wandhalterung gemacht, die den kugelförmigen Lautsprecher aus der Schusslinien umgestoßener Säfte und mehliger Arbeitsflächen bringt und diesen mit seinem Netzteil direkt in der Steckdose festhält.

Für die Wandsteckdose: Echo-Dot-Halterung erhöht das Niveau

Trotz des großflächigen Stellenabbaus in der Hardware-Abteilung hat Amazon erst in dieser Woche eingeräumt auch weiter an der Alexa-Produktlinie festhalten zu wollen.