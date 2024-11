Schlechte Webcam-Qualität: macOS 15.2 bessert nach

Nach dem Update auf macOS Sequoia 15.1 scheint die Videoqualität der in modernen MacBooks integrierten FaceTime-Kamera bei einigen Anwendern merklich nachgelassen zu haben. Nutzer berichten von starkem Bildrauschen und einer insgesamt deutlich schlechteren Darstellung, die selbst einfache Videokonferenzen erschwere. Betroffen sind laut zahlreichen Forenbeiträgen, E-Mails und Support-Meldungen offenbar vor allem Geräte mit Apples M1-Prozessoren.

Starkes Bildrauschen auch unter macOS 15.1.1

Starkes Rauschen seit macOS 15.1

Ein ifun.de-Leser schilderte seine Erfahrungen per E-Mail: Seit dem Update auf die neue macOS-Version sei die Kamera seines MacBook Pro M1 (2021) kaum noch zu gebrauchen. Vor dem Update habe es hier überhaupt keine Probleme gegeben. Die Kameraaufnahmen seien nun unscharf und verrauscht, was die Nutzung im beruflichen und privaten Alltag erheblich einschränke. Ähnliche Berichte häufen sich in Online-Communities, wobei die Probleme vorweigend bei M1-basierten Geräten auftreten sollen.

Auch der YouTube-Kanal „Different Perspective“ dokumentierte den Qualitätsverlust. In einem Vergleichsvideo zeigt der Betreiber Aufnahmen der betroffenen FaceTime HD-Kamera eines MacBook Pro M1 Max (2021) und stellt diese den Aufnahmen eines iPhones und einer DJI-Action-Kamera gegenüber. Das Ergebnis ist eindeutig: Während die Alternativgeräte klare und scharfe Bilder liefern, wirkt die MacBook-Kameraaufnahme deutlich verrauschter und weniger detailliert. Laut dem Betreiber des Kanals war die Kamera vor dem Update in einwandfreiem Zustand, weshalb auch er den Fehler direkt mit der neuen Softwareversion in Verbindung bringt.

macOS 15.2 bessert nach

Apple hat sich bisher nicht offiziell zu dem geschilderten Problem geäußert. Allerdings scheinen Cupertinos Ingenieure bereits an dessen Behebung zu arbeiten. So soll die seit Mittwoch verfügbare jüngste Vorabversion von macOS 15.2 nun wieder gestochen scharfe Bilder liefern.

Betroffene Anwender werden sich entsprechend wohl nur noch bis zum 9. Dezember gedulden müssen. Es wird erwartet, dass Apple sowohl iOS 18.2 als auch macOS 15.2 am zweiten Monat im Dezember freigeben wird.