Ausgewählte Black-Friday-Highlights: Insta360 X4, Ace Pro und GO 3S

Zum diesjährigen Black Friday bewirbt der Action-Cam-Anbieter Insta360 mehrere Sonderangeboten, die mit der Insta360 X4 nicht nur das Flaggschiff des Unternehmens berücksichtigen, sondern auch für die Webcam Insta360 Link und die ultrakompakte Action-Cam Action-Cam Insta360 Go 3S gelten.

Nach Angaben des Anbieters erhalten Kunden Rabatte von bis zu 48 Prozent auf ausgewählte Kameras und Bundle-Angebote die ergänzendes Zubehör enthalten. Zusätzlich werden für bestimmte Bestellungen exklusive Dreingaben, wie etwa Insta360-Thermosflasche, angeboten. Auch die Insta360 Ace Pro, die wir uns im Januar angesehen haben, ist mit von der Partie.

Insta360 X4 – in fünf Bundles

Besonderes Augenmerk scheint Insta360 auf die neue X4-Kamera zu legen, die in mehreren verschiedenen Bundles erhältlich ist. Ein Paket, das in Zusammenarbeit mit BMW Motorrad entwickelt wurde, richtet sich an Zweirad-Piloten und kommt mit zusätzlicher Lenkerklemme und Selfie-Stick.

Apple Watch als Datenlieferant: Die Ace Pro integriert Apple Health

Für Nutzer, die sich mit Outdoor-Aktivitäten wie Snowboarding oder Skifahren beschäftigen, sind themenspezifische Bundles verfügbar. Technisch hebt das Unternehmen Eigenschaften wie 8K- und 5,7K-Videoaufnahmen, eine angeblich verbesserte Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen und wechselbare Objektive hervor.

Wir sind der Meinung, dass die X4 zu den wenigen Kameras gehört, für die das iPhone überhaupt noch Platz lässt. Zudem lässt sich das Modell am Mac auch als Webcam benutzen und zeigt hier wahlweise Front- oder Rückansicht an bzw. beide Perspektiven im Split-Screen-Modus.

Videoschnitt am Mac

Wer noch keine Erfahrung mit den Rundumkameras des Anbieters gemacht hat, kann sich die Videoaufnahmen etwa so vorstellen: Im Einsatz unterwegs nehmt ihr das Geschehen gleichzeitig in alle Richtungen auf. Erst am Rechner zu Hause wird dann ausgewählt, auf welchen Bereich sich die Kamera konzentrieren soll, wohin geschwenkt, wodrauf gezoomt und welche Bildbereiche mitverfolgt werden.

Die dafür benötigte Videoschnittsoftware, Insta360 Studio, stellt der Anbieter zum kostenlosen Download bereit.

Die besten Insta360-Deals auf einem Blick: