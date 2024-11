Neu bei Netflix: Das kommt im Dezember 2024

Der Video-Streaming-Dienst Netflix hat uns seine Katalogneuzugänge für den kommenden Monat zukommen lassen – hier geht es zu den vergangenen November-Neuheiten. Der Dezember 2024 bringt den üblichen Mix aus neuen Netflix- Filmen und Serien sowie ergänzenden Lizenzinhalten und setzt den Fokus auf thematisch passende Inhalte zur Weihnachtszeit sowie die Fortsetzung erfolgreicher Produktionen.

Weihnachtsstimmung …

Ab dem 4. Dezember wird der Animationsfilm „Ein klitzekleines Weihnachtswunder“ verfügbar sein. Die Handlung spielt in der Küstenstadt Wellington-on-Sea, wo ein Schneesturm die Weihnachtsfeierlichkeiten gefährdet. Laut Netflix soll die Produktion eine humorvolle Perspektive auf klassische Weihnachtsgeschichten bieten.

Am 6. Dezember folgt das Special „A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter“. Die Sängerin präsentiert ein Varieté-Format mit Musik und Gastauftritten. Zusätzlich startet „Maria“, ein Drama, das die Geschichte der Mutter Jesu in einem historischen Kontext interpretiert.

… und Squid Game

Mit der zweiten Staffel von „Squid Game“, die am 26. Dezember erscheint, wird die Geschichte des Protagonisten Gi-hun fortgeführt. Netflix beschreibt die Serie als Mischung aus Thriller und Drama, wobei die Aufdeckung der Hintergründe der tödlichen Spiele im Mittelpunkt stehen soll.

Auch internationale Projekte nehmen im Dezember Raum ein. Die neue Serie „Tomorrow and I“ zeigt eine dystopische Zukunft in Thailand. Mit „Hundert Jahre Einsamkeit: Teil 1“ wird eine literarische Vorlage adaptiert, die sich mit dem Schicksal der Familie Buendía in der fiktiven Stadt Macondo befasst.

Weitere Inhalte umfassen unter anderem „Carry-On“, einen Thriller, in dem ein Flughafensicherheitsbeamter in ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel verwickelt wird. Am 20. Dezember erscheint „The Six Triple Eight“, ein historisches Drama über eine Einheit afroamerikanischer Frauen im Zweiten Weltkrieg.

Die Comedy-Serie „Disaster Holiday“ sowie das Krimidrama „1992“ unter der Regie von Álex de la Iglesia ergänzen das Programm. Für Sportfans gibt es am 25. Dezember zwei NFL-Live-Übertragungen, in deren Rahmen auch eine Halbzeitshow mit Beyoncé angekündigt wird.

NFL on Christmas : Baltimore Ravens vs. Houston Texans

: Baltimore Ravens vs. Houston Texans NFL on Christmas: Kansas City Chiefs vs. Pittsburgh Steelers

Neue Netflix-Serien im Dezember

4. Dezember

Tomorrow and I – Die Serie zeigt Thailand in einer dystopischen Zukunft, in der die Technologie an der Oberfläche alter Bräuche kratzt und Risse im kulturellen Gefüge aufdeckt.

– Die Serie zeigt Thailand in einer dystopischen Zukunft, in der die Technologie an der Oberfläche alter Bräuche kratzt und Risse im kulturellen Gefüge aufdeckt. Ein klitzekleines Weihnachtswunder – Es soll ein unvergessliches Weihnachtsfest für die Menschen von Wellington-on-Sea werden, als plötzlich ein schlimmer Schneesturm alle Weihnachtspläne über den Haufen wirft.

– Es soll ein unvergessliches Weihnachtsfest für die Menschen von Wellington-on-Sea werden, als plötzlich ein schlimmer Schneesturm alle Weihnachtspläne über den Haufen wirft. The Ultimatum: Marry or Move On – Staffel 3 – Ist das Gras wirklich grüner auf der anderen Seite? Sechs Paare testen diese Theorie, indem sie in einem gewagten Experiment mit potenziellen neuen Partner*innen zusammenziehen.

5. Dezember

Black Doves – Als eine Spionin, die in hohen politischen Kreisen verkehrt, vom Mord an ihrem Geliebten erfährt, sucht sie mit einem befreundeten Auftragsmörder nach der Wahrheit – und Rache.

6. Dezember

Echoes of the Past – Als Yehia der Mord an seiner Schwester in die Schuhe geschoben wird, ist er fest entschlossen, sich zu rächen und den wahren Täter zu entlarven.

– Als Yehia der Mord an seiner Schwester in die Schuhe geschoben wird, ist er fest entschlossen, sich zu rächen und den wahren Täter zu entlarven. A Nonsense Christmas with Sabrina Carpenter – Pop-Ikone Sabrina Carpenter bringt in ihrem ersten Varieté-Musikspecial die Glöckchen zum Klingen – mit festlichen Weihnachtshits, überraschenden Duetten und humorvollen Gastauftritten.

10. Dezember

Rugged Rugby: Conquer or Die – Im Schatten der koreanischen Rugby-Welt wetteifern sieben Teams in einem erbitterten Kampf der Stärke, Strategie und Teamarbeit um den Meistertitel.

– Im Schatten der koreanischen Rugby-Welt wetteifern sieben Teams in einem erbitterten Kampf der Stärke, Strategie und Teamarbeit um den Meistertitel. Polo – Diese mitreißende Dokuserie blickt hinter die Kulissen des professionellen Polo-Sports und zeigt das Leben der Spieler auf und neben dem Spielfeld.

11. Dezember

Hundert Jahre Einsamkeit: Teil 1 – In der Kleinstadt Macondo meistern sieben Generationen der Familie Buendía die Liebe, das Vergessen sowie die Unausweichlichkeit ihrer Vergangenheit und ihres Schicksals.

– In der Kleinstadt Macondo meistern sieben Generationen der Familie Buendía die Liebe, das Vergessen sowie die Unausweichlichkeit ihrer Vergangenheit und ihres Schicksals. Queer Eye – Staffel 9 – Die „Fab Five“ reisen mit einem Neuzugang nach Las Vegas, um dort weitere inspirierende „Held*innen“ zu verwandeln und wie die Casinometropole strahlen zu lassen.

12. Dezember

No Good Deed – Beim Verkauf ihres Traumhauses in L.A. müssen sich Paul und Lydia schmerzlichen Familiengeheimnissen stellen – und sie vor neugierigen Blicken und Halsabschneider*innen schützen.

La Palma – Eine norwegische Familie verbringt ihren Urlaub auf La Palma, als sie plötzlich von einer Katastrophe bedroht wird: Eine junge Forscherin warnt vor einem bevorstehenden Vulkanausbruch.

13. Dezember

1992 – In dieser Krimiserie unter der Regie von Álex de la Iglesia verbrennt ein wütender Serienmörder mit mysteriösen Verbindungen zur Expo 1992 in Sevilla seine Opfer.

17. Dezember

Das Football-Rätsel: Aaron Rodgers – In dieser Sportserie über die entscheidenden Momente im Leben und in der Karriere der NFL-Legende Aaron Rodgers feiert dieser sein Comeback nach einer Achillessehnenverletzung.

18. Dezember

El niñero – Staffel 2 – Gabriels und Jimenas Wege kreuzen sich wieder und bringen noch mehr Leidenschaft und Geheimnisse mit sich. Bekommen sie eine weitere Chance auf die Liebe?

19. Dezember

Virgin River – Staffel 6 – Neuanfänge, enthüllte Geheimnisse und aufkommende Zweifel: Während ihrer Hochzeitsvorbereitungen erfahren Mel und Jack mehr übereinander – und ihre Liebsten.

26. Dezember

Squid Game – Staffel 2 – Mit der Wiederkehr der Erfolgsserie wird ein neues Kapitel aufgeschlagen: Nachdem Gi-hun sein Vorhaben, in die USA zu gehen, aufgegeben hat, ist er mit einem Plan im Gepäck zurück.

28. Dezember

Maestro in Blue – Staffel 3 – Während Orestis und Klelia versuchen, mit ihren Gefühlen zurechtzukommen, wird auf der Insel Paxos intensiver ermittelt, und der Mordfall scheint sich seinem Abschluss zu nähern.

Neue Netflix-Filme im Dezember

4. Dezember

Ein Zug voller Hoffnung – Im Italien der späten 1940er trifft eine Mutter die schwierige Entscheidung, ihren Sohn in den Norden zu schicken, wo er ein neues Leben fernab der Armut entdeckt.

6. Dezember

Maria – Eine wunderbare Empfängnis, ein gnadenloser König und eine mörderische Jagd: In diesem Coming-of-Age-Bibelepos wird Marias tapferer Weg bis zur Geburt Jesu geschildert.

– Eine wunderbare Empfängnis, ein gnadenloser König und eine mörderische Jagd: In diesem Coming-of-Age-Bibelepos wird Marias tapferer Weg bis zur Geburt Jesu geschildert. Feriencamp mit Mama – Um den Campingausflug ihres Sohnes zu retten, springt eine alleinerziehende Mutter als Busfahrerin ein und versucht ihm dabei zu zeigen, dass sie eine coole Mutter sein kann.

13. Dezember

Carry-On – Ein Mitarbeiter der Flughafensicherheit will einen mysteriösen Reisenden überlisten, der an Heiligabend eine gefährliche Tasche an Bord eines Passagierflugs schleusen will.

Disaster Holiday – Ein Workaholic-Vater, der sich bei seinen Kindern beliebt machen möchte, fährt mit ihnen unter dem Vorwand eines Familienausflugs an die Küste – zu einem Geschäftstermin.

20. Dezember

The Six Triple Eight – Tyler Perrys von wahren Ereignissen inspiriertes Drama handelt von der scheinbar unmöglichen Mission eines Schwarzen US-Frauenbataillons während des Zweiten Weltkriegs.

– Tyler Perrys von wahren Ereignissen inspiriertes Drama handelt von der scheinbar unmöglichen Mission eines Schwarzen US-Frauenbataillons während des Zweiten Weltkriegs. Ferry 2 – Nach dem Verlust seines Drogenimperiums hat Ferry Bouman fernab von der Unterwelt Brabants seinen Frieden gefunden – bis ihn seine Vergangenheit einholt.

– Nach dem Verlust seines Drogenimperiums hat Ferry Bouman fernab von der Unterwelt Brabants seinen Frieden gefunden – bis ihn seine Vergangenheit einholt. Umjolo: Day Ones – Zanele und Andile sind seit frühester Kindheit befreundet. Andile ist mittlerweile verheiratet und hat Kinder – heißt das, Zanele wird auf ewig nur die gute Freundin bleiben?

31. Dezember

Avicii – Mein letztes Konzert – Am 28. August 2016 betritt Tim Bergling, besser bekannt als Avicii, die Bühne des Nachtclubs Ushuaïa auf Ibiza. Es sollte sein letzter Auftritt werden.

Neue Netflix-Dokumentationen im Dezember

4. Dezember

Die einzige Frau im Orchester – Diese Kurzdoku feiert die bahnbrechende Kontrabassistin Orin O’Brien – die erste Frau, die ein vollzeitiges Mitglied der New York Philharmonic wurde.

– Diese Kurzdoku feiert die bahnbrechende Kontrabassistin Orin O’Brien – die erste Frau, die ein vollzeitiges Mitglied der New York Philharmonic wurde. Churchill im Krieg – Diese packende Dokuserie untersucht Winston Churchills wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg und die prägenden Ereignisse, die ihn damals zur idealen Führungsfigur machten.

6. Dezember

Biggest Heist Ever – Der große Bitcoin-Raub – Eine fragwürdige Rapperin, ein introvertierter Tech-Investor und ein spektakulärer Krypto-Raub: Diese Doku von Emmy-Gewinner Chris Smith erzählt eine äußerst skurrile Geschichte.

11. Dezember

Die Kings von Tupelo: Eine Krimisaga im Süden der USA – In dieser bizarren wahren Geschichte setzt die Verschwörungstheorie eines Elvis-Imitators eine Fehde in Gang, die in einem versuchten Attentat auf den US-Präsidenten eskaliert.

Makaylas Stimme: Ein Brief an die Welt – Eine autistische Teenagerin entdeckt in dieser Kurzdoku eine fröhliche Welt des Selbstausdrucks, als sie sich zum ersten Mal über eine Buchstabentafel anderen mitteilt.

18. Dezember

Julia Reichert: Der Traum vom Filmemachen – Die Oscar-prämierte Filmemacherin Julia Reichert reflektiert die gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und privaten Einflüsse, die zu ihrer Karriere als Dokumentarfilmerin beigetragen haben.

20. Dezember

UniverXO Dabiz: Kochen auf andere Art – In dieser Dokuserie steht Koch Dabiz Muñoz vor einer großen Entscheidung: Wie kann er sein renommiertestes Restaurant an der Spitze halten – oder soll er es endgültig schließen?

31. Dezember

Avicii – Ich heiße Tim – Vor Avicii gab es Tim. In seinen eigenen Worten erzählt er, wie aus einem musikalischen Ausnahmetalent einer der wichtigsten Künstler seiner Generation wurde.

Netflix-Lizenztitel im Dezember

1. Dezember

Das Boot: Staffel 1 – Im Zweiten Weltkrieg geraten deutsche U-Boot-Besatzungen und Widerstandskämpfer in einen Konflikt zwischen ihrer Loyalität und ihrem eigenen Gewissen.

– Im Zweiten Weltkrieg geraten deutsche U-Boot-Besatzungen und Widerstandskämpfer in einen Konflikt zwischen ihrer Loyalität und ihrem eigenen Gewissen. Das Boot: Staffel 2 – Zwei U-Boot-Kapitäne spielen ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel im Atlantik, während sich die internationalen Bündnisse auf See – und über die Kontinente hinweg – verändern.

– Zwei U-Boot-Kapitäne spielen ein tödliches Katz-und-Maus-Spiel im Atlantik, während sich die internationalen Bündnisse auf See – und über die Kontinente hinweg – verändern. Das Boot: Staffel 3 – Während sich in Portugal eine tödliche Intrige anbahnt, ist die Besatzung der U-949 auf einem gefährlichen Kurs, gejagt von einem rachsüchtigen Gegner.

– Während sich in Portugal eine tödliche Intrige anbahnt, ist die Besatzung der U-949 auf einem gefährlichen Kurs, gejagt von einem rachsüchtigen Gegner. Das Boot: Staffel 4 – Die Opposition gegen das Reich spaltet die U-Bootfahrer und inspiriert zum Widerstand. Die Mittelmeerkämpfe spitzen sich zu und Wahrheiten kommen ans Licht.

4. Dezember

Glaubensfrage – Schwester Aloysius beginnt, an den Absichten von Pfarrer Flynn zu zweifeln, der viel Zeit mit einem afroamerikanischen Schüler verbringt.

7. Dezember

Alle Jahre wieder – Weihnachten mit den Coopers – Sam und Charlotte Cooper sind entschlossen, ihrer Familie ein perfektes Weihnachten zu bieten, aber die Freude wird durch große und kleine Geheimnisse bedroht.

9. Dezember

Transformers: Aufstieg der Bestien – Als eine finstere kosmische Macht die Menschheit bedroht, schließen sich ein Ex-Soldat und eine Museumsforscherin mit den Autobots und den Maximals zusammen.

13. Dezember

Harry Potter und der Stein der Weisen – Im ersten Teil des zweiteiligen Finales der Harry-Potter-Reihe verlässt Harry Hogwarts, um die restlichen Horkruxe zu vernichten.

– Im ersten Teil des zweiteiligen Finales der Harry-Potter-Reihe verlässt Harry Hogwarts, um die restlichen Horkruxe zu vernichten. Harry Potter und die Kammer des Schreckens – In seinem vierten Jahr auf Hogwarts nimmt Harry Potter am tückischen Trimagischen Turnier gegen andere junge Zauberer aus weit entfernten Schulen teil.

– In seinem vierten Jahr auf Hogwarts nimmt Harry Potter am tückischen Trimagischen Turnier gegen andere junge Zauberer aus weit entfernten Schulen teil. Harry Potter und der Gefangene von Askaban – Gerade, als die Lage hoffnungslos scheint, entdeckt Harry drei magische Gegenstände, mit denen er ähnliche Fähigkeiten erhält wie sein Gegner Voldemort.

– Gerade, als die Lage hoffnungslos scheint, entdeckt Harry drei magische Gegenstände, mit denen er ähnliche Fähigkeiten erhält wie sein Gegner Voldemort. Harry Potter und der Feuerkelch – Im dritten Jahr an der Hogwarts-Schule sieht sich Harry wiederum einer großen Gefahr ausgesetzt, als Voldemorts Anhänger Sirius Black aus dem Gefängnis entkommt.

– Im dritten Jahr an der Hogwarts-Schule sieht sich Harry wiederum einer großen Gefahr ausgesetzt, als Voldemorts Anhänger Sirius Black aus dem Gefängnis entkommt. Harry Potter und der Orden des Phönix – Harry ignoriert Dobbys Warnung, nicht zur Hogwarts-Schule zurückzukehren, und untersucht zusammen mit Ron und Hermine eine Reihe merkwürdiger Angriffe.

– Harry ignoriert Dobbys Warnung, nicht zur Hogwarts-Schule zurückzukehren, und untersucht zusammen mit Ron und Hermine eine Reihe merkwürdiger Angriffe. Harry Potter und der Halbblutprinz – Harry findet ein Buch, das dem mysteriösen Halbblutprinz gehörte, und benutzt es, um der einzigen Person nahezukommen, die ihm helfen kann, Voldemort zu besiegen.

– Harry findet ein Buch, das dem mysteriösen Halbblutprinz gehörte, und benutzt es, um der einzigen Person nahezukommen, die ihm helfen kann, Voldemort zu besiegen. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 1 – An seinem 11. Geburtstag erfährt Harry Potter, dass er ein mächtiger Zauberer ist und schon einen Platz an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei hat.

– An seinem 11. Geburtstag erfährt Harry Potter, dass er ein mächtiger Zauberer ist und schon einen Platz an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei hat. Harry Potter und die Heiligtümer des Todes – Teil 2 – Harry erfährt, dass niemand seine Warnung vor Voldemorts Rückkehr ernst nimmt, und trainiert eine Gruppe Schüler, sich gegenüber den dunklen Mächten zu verteidigen.

14. Dezember

La La Land – Karriere und Liebe kommen sich in dieser im modernen Los Angeles spielenden Romanze um eine Schauspielerin und einen Musiker auf herzzerreißende Weise in die Quere.

15. Dezember

Abbitte – Ein Mädchen, das durch die Beziehung seiner Schwester mit dem Sohn einer Haushaltskraft verstört ist, erhebt eine falsche Anschuldigung, die das Leben aller für immer verändert.

16. Dezember

The Dead Don’t Die – Im ansonsten ruhigen Ort Centerville steigen nach einem himmlischen Ereignis die Toten aus den Gräbern – der reinste Albtraum für den Polizeichef und seinen Assistenten.

18. Dezember

Civil War – In der nahen Zukunft ist in den USA ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Journalist*innen wollen unbedingt den Präsidenten interviewen, bevor Rebellen das Weiße Haus erobern.

22. Dezember

Top Gun: Maverick – Nach mehr als 30 Jahren als einer der besten Piloten der Navy trainiert Maverick eine Gruppe von Top-Gun-Absolvent*innen für eine sehr spezielle – und gefährliche – Mission.

– Nach mehr als 30 Jahren als einer der besten Piloten der Navy trainiert Maverick eine Gruppe von Top-Gun-Absolvent*innen für eine sehr spezielle – und gefährliche – Mission. Vielleicht, vielleicht auch nicht – Die junge Maya möchte wissen, wie sich ihre in Scheidung lebenden Eltern kennengelernt haben. Also erzählt ihr Vater von seiner romantischen Vergangenheit.

23. Dezember

A Story Called Gomorrah – The Series – Diese Making-of-Dokumentation zeigt, wie Roberto Savianos düsteres Porträt des neapolitanischen Verbrechens als erfolgreiche Fernsehserie „Gomorrha“ verfilmt wurde.

31. Dezember