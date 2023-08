Breitbandmessung: Mac-App der Bundesnetzagentur in neuer Ausgabe verfügbar

Hier bieten sich vor allem die so genannten Messkampagnen an, bei denen an drei unterschiedlichen Kalendertagen jeweils 10 Messungen durchgeführt werden. Ist eine Messkampagne abgeschlossen, spuckt die neue Breitbandmessung-App ein Messprotokoll aus, das bei Streitigkeiten als Nachweis über den aktuellen Ist-Zustand der Verbindungsgüte genutzt werden kann.

Dies ist erst mal nicht viel mehr, als was auch von Online-Angeboten wie Speedtest.net angeboten wird. Allerdings lässt sich der Download der Bundesnetzagentur auch in Konfliktfällen nutzen, um dem eigenen Anbieter Nachlässigkeiten bei seinen Vertragspflichten nachzuweisen. Im Gegensatz zu den unverbindlichen Online-Tests, haben die Werte die von der Breitbandmessung-App ausgespuckt werden, nämlich eine gewisse Autorität und können bei Preisnachverhandlungen mit dem eigenen Internet-Provider zur Hand gehen.

