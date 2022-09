ScanSnap kündigt Kompatibilität für macOS Ventura an

Allerdings müsst ihr euch hier mit zusätzlichen Kosten arrangieren. Das in Berlin entwickelte ExactScan schlägt mit einem Basispreis von 69,99 Euro zu Buche, inklusive Texterkennung fallen hier sogar 99,99 Euro an. VueScan bietet drei verschiedene Varianten zu Preisen zwischen 29,95 Euro und 119,95 Euro an, lässt sich aber vor dem Kauf kostenlos laden und testen.

Insert

You are going to send email to