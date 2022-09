Klinke-auf-Bluetooth-Adapter AirFly in neuer Version

Twelve South hat seinen Kopfhörer-Adapter AirFly überarbeitet. Zunächst allerdings kurz der Warnhinweis, dass wir oben auf den amerikanischen Store des Anbieters verlinken. Im EU-Store von Twelve South wird nämlich weiterhin das alte Modell verkauft und wir würden keinesfalls empfehlen, jetzt noch für den Vorgänger Geld auszugeben.

Bei AirFly handelt es sich um einen Adapter, mit dessen Hilfe man drahtlose Kopf- oder Ohrhörer wie die AirPods auch mit Geräten verbinden kann, die normalerweise eine Kabelverbindung vorsehen. Der Hersteller bewirbt das Produkt besonders für die Verwendung in Verbindung mit der Bordunterhaltung in Flugzeugen und Zügen sowie entsprechenden Systemen in Fitnessstudios oder dergleichen. Kurz gesagt handelt sich sich beim AirFly um einen Klinke- auf Bluetooth-Adapter.

Deutlich billiger und mehr Akku

In der neuen Version wird der AirFly von Twelve South nicht nur mit technischen Verbesserungen ausgestattet, sondern erfährt allem voran auch eine drastische Preissenkung. Bislang in den USA für 55 Dollar angeboten, hat der Hersteller den Preis für das neue Modell deutlich auf nur noch 35 Dollar gesenkt. In Deutschland wird derzeit noch das alte Modell für 55 Euro verkauft, die Preissenkung wird hier aufgrund der allgemeinen Preiserhöhungen vermutlich jedoch etwas gemäßigter ausfallen.

Mit maximal 20 Stunden weist das neue Modell des AirFly nicht nur eine gegenüber dem Vorgänger verbesserte Akku-Laufzeit auf, sondern besitzt jetzt auch eine Kontrollleuchte für den Akku-Stand. Für mehr Komfort sollen die beiden Lautstärketasten und die damit verbundene Option zur schnellen Stummschaltung sorgen. An diesen grauen Tasten lässt sich die neue Version des Zubehörs dann auch sofort erkennen.

Unterm Strich fühlt sich der AirFly inzwischen ja an wie ein Produkt aus vergangenen Zeiten. Wer sich allerdings regelmäßig in Situationen wiederfindet, in denen nur der Anschluss von kabelgebundenen Kopfhörern ermöglicht wird, könnte in dem Produkt eine dankbare Erweiterung sehen. Der neue AirFly sollte in den nächsten Wochen auch im europäischen Onlineshop des Herstellers auftauchen.