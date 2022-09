Oxenfree als neuestes Exklusiv-Spiel von Netflix verfügbar

Was eine lustige Party werden sollte, wird für fünf Teens der Camena High zu einer gefährlichen Gruselnacht. In diesem Thriller sind deine Entscheidungen gefragt, um das Geheimnis um die Geister aufzudecken. Alex ist eine intelligente, aufsässige Jugendliche, die ihren neuen Stiefbruder Jonas zu einer nächtlichen Party auf eine alte Militärinsel mitbringt. Diese traditionelle Abschlussfete nimmt jedoch eine unheimliche Wendung, als sie auf die geheimnisvolle Vergangenheit der Insel stößt.

