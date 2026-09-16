ScanSnap Home macht unter macOS 27 Probleme

Im März hatten wir uns noch gefreut, dass PFU die Software für seine ScanSnap-Dokumentenscanner endlich für Apple-Prozessoren optimiert anbietet. Jetzt folgt der nächste Dämpfer: Die aktuelle Version von ScanSnap Home sorgt unter macOS 27 Golden Gate Probleme.

Besonders ärgerlich ist, dass der zugrundeliegende Fehler bereits seit gut zwei Monaten bekannt ist. Der Hersteller hat die frühzeitig von macOS-Beta-Testern gemeldeten Probleme zwischenzeitlich auch bestätigt und eine Übergangslösung bereitgestellt. Dauerhaft sollen die damit zusammenhängenden Fehler jedoch erst mit der offiziellen Bereitstellung von ScanSnap Home 4.1.0 behoben werden.

Scanvorgang bleibt bei der Verarbeitung hängen

Unter macOS 27 ist es zumindest bei einem Teil der Nutzer der Fall, dass ScanSnap Home nach einem Scanvorgang bei der Bildverarbeitung hängen bleibt und das eingescannte Bild nicht ausgegeben wird. Beim Modell ScanSnap SV600 treten zudem Probleme mit der nachträglichen Bearbeitung auf. Hier lassen sich die Ansichten zum Überprüfen und Korrigieren zugeschnittener beziehungsweise eingescannter Buchseiten teilweise nicht öffnen.

Als vorübergehende Lösung stellt PFU ScanSnap Home in Version 4.0.1 als Beta-Version zum Download bereit. Diese Version ist ausdrücklich für Nutzer von macOS 27 Golden Gate gedacht, die ScanSnap-Geräte der Modellreihen iX2500, iX2400, iX1600, iX1300, iX100, SV600, iX1400 oder S1300i verwenden. Der Hersteller weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass keinerlei Support für die Beta-Software angeboten wird.

Reguläres Update für Anfang Oktober geplant

Dauerhaft sollen die Probleme durch das Update auf ScanSnap Home 4.1.0 behoben werden. Die Veröffentlichung dieser Version ist laut PFU für Anfang nächsten Monats vorgesehen. Nutzer der Übergangsversion sollen nach der Freigabe wieder auf die reguläre Version umsteigen.