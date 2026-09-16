PFU stellt Beta-Lösung bereit
ScanSnap Home macht unter macOS 27 Probleme
Im März hatten wir uns noch gefreut, dass PFU die Software für seine ScanSnap-Dokumentenscanner endlich für Apple-Prozessoren optimiert anbietet. Jetzt folgt der nächste Dämpfer: Die aktuelle Version von ScanSnap Home sorgt unter macOS 27 Golden Gate Probleme.
Besonders ärgerlich ist, dass der zugrundeliegende Fehler bereits seit gut zwei Monaten bekannt ist. Der Hersteller hat die frühzeitig von macOS-Beta-Testern gemeldeten Probleme zwischenzeitlich auch bestätigt und eine Übergangslösung bereitgestellt. Dauerhaft sollen die damit zusammenhängenden Fehler jedoch erst mit der offiziellen Bereitstellung von ScanSnap Home 4.1.0 behoben werden.
Scanvorgang bleibt bei der Verarbeitung hängen
Unter macOS 27 ist es zumindest bei einem Teil der Nutzer der Fall, dass ScanSnap Home nach einem Scanvorgang bei der Bildverarbeitung hängen bleibt und das eingescannte Bild nicht ausgegeben wird. Beim Modell ScanSnap SV600 treten zudem Probleme mit der nachträglichen Bearbeitung auf. Hier lassen sich die Ansichten zum Überprüfen und Korrigieren zugeschnittener beziehungsweise eingescannter Buchseiten teilweise nicht öffnen.
Als vorübergehende Lösung stellt PFU ScanSnap Home in Version 4.0.1 als Beta-Version zum Download bereit. Diese Version ist ausdrücklich für Nutzer von macOS 27 Golden Gate gedacht, die ScanSnap-Geräte der Modellreihen iX2500, iX2400, iX1600, iX1300, iX100, SV600, iX1400 oder S1300i verwenden. Der Hersteller weist in diesem Zusammenhang auch darauf hin, dass keinerlei Support für die Beta-Software angeboten wird.
Reguläres Update für Anfang Oktober geplant
Dauerhaft sollen die Probleme durch das Update auf ScanSnap Home 4.1.0 behoben werden. Die Veröffentlichung dieser Version ist laut PFU für Anfang nächsten Monats vorgesehen. Nutzer der Übergangsversion sollen nach der Freigabe wieder auf die reguläre Version umsteigen.
Ist jedes Jahr dasselbe.
Dachte ich mir auch gerade :))))
Nicht ganz. Jetzt ist es immerhin ein natives Programm. Was längst noch nicht alle Hersteller bieten können (Hallo Garmin Express, Synology Assistant, Synology HyperBackup, Gardena Robotic Mower Upgrade, AusweisApp…).
die haben das die 10 Jahre davor auch jedes Jahr nicht hingekriegt. Apple müsste denen vermutlich jetzt die Beta für MacOS 28 geben dann klappt es vielleicht bis release nächstes Jahr.
Nach dieser Info sowie der von gestern bezüglich der Ausweis App werde ich wohl noch abwarten und das Update erstmal nicht installieren.
Solange es nicht mehr als genau 27 Probleme sind, ist ja alles okay.
Ich hoffe, die iOS 26 Version läuft fehlerfrei … ich will sie schon länger installieren …
iOS 27 werde ich frühestens Anfang 2027 aufspielen … ich habe weder Lust, noch Zeit jede Woche Updates zu machen …
Bei MacOS 27 geht’s mir genauso.
VMware Fusion macht unter Golden Gate auch Probleme und ich warte sehnsüchtig auf einen Patch.
Was ist das ? Ein twainbasierendes Scannerprogramm ?
Schonmal NAPS angeschaut ? Bestes, mega geiles ScannerTool seiner Klasse.
https://www.naps2.com/
Funktioniert das gut mit dem iX500? Also auch mit dem automatisch doppelseitig etc? Ich wollte das oder Vuescan mal ausprobieren, aber irgendwie habe ich das nicht einrichten können. Würde gerne von ScanSnap Home weg weil das auch so viel Speicher frisst (um 1GB), deshalb wäre ich sehr dankbar über eine Antwort :)