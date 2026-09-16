ifun.de — Apple News seit 2001. 47 103 Artikel

Drei neue Geräte präsentiert

Boox Note Air6 C: E-Ink-Tablet mit Farbdisplay und Stift
Artikel auf Mastodon teilen.
4 Kommentare 4

Boox hat sein E-Ink-Lineup um drei neue Modelle erweitert. Im Mittelpunkt steht dabei das neue Flaggschiffmodell Note Air6 C. Daneben wurden das kompaktere Note Mini C sowie der an ein Smartphone erinnernde Reader Palma 3 angekündigt.

10,3 Zoll großes Farb-E-Ink-Display

Das Note Air6 C besitzt wie sein Vorgänger ein 10,3 Zoll großes Kaleido-3-Display, das bis zu 4.096 Farben darstellen kann. Die Auflösung liegt bei 300 ppi für Schwarzweiß und 150 ppi für farbige Inhalte. Damit richtet sich das Gerät nicht nur an E-Book-Leser, sondern auch an Nutzer, die PDF-Dokumente bearbeiten, handschriftliche Notizen erstellen oder mit Diagrammen und anderen farbigen Inhalten arbeiten.

Boox Note Air6 C 1

Dem verbauten Qualcomm-Prozessor aktueller Generation stehen 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher zur Seite, der sich über eine microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern lässt. Laut Hersteller sollen Seitenwechsel bis zu 40 Prozent schneller erfolgen als beim Note Air5 C. Eine von Boox entwickelte Technik soll zudem die für E-Ink-Displays typischen Verzögerungen beim Bildaufbau reduzieren.

Zu den neuen Funktionen des Note Air6 C zählen das parallele Öffnen und Kommentieren zweier Dokumente sowie die automatische Zusammenfassung von Besprechungen und Audioaufnahmen. Als Betriebssystem kommt Android 16 zum Einsatz. Der Zugriff auf den Google Play Store ermöglicht die Installation zusätzlicher Apps.

Boox Note Air6 C 2

Das Note Air6 C ist 5,8 Millimeter dünn und wiegt rund 430 Gramm. Der integrierte Akku besitzt eine Kapazität von 3.700 mAh. Zur weiteren Ausstattung gehört ein in die Einschalttaste integrierter Fingerabdrucksensor. Für handschriftliche Eingaben liegt der Boox Pen3 bei. Der Eingabestift soll 4.096 Druckstufen unterscheiden können. Der Preis für das Gerät wird mit 579,99 Euro angegeben.

Note Mini C und Palma 3 folgen

Mit dem Note Mini C soll eine kleinere, ebenfalls mit einem Farbdisplay ausgestattete Alternative folgen. Das Gerät verfügt über einen 8,52 Zoll großen Bildschirm und ist ebenfalls mit 64 GB Speicher ausgestattet. Der Preis soll bei 549,99 Euro liegen.

Boox Note Mini C

Der Palma 3 setzt dagegen auf ein monochromes E-Ink-Display und das bereits von seinen Vorgängern bekannte Format eines Smartphones. Hier stehen ab Werk 128 GB Speicher zur Verfügung, die sich per microSD-Karte erweitern lassen. Boox will den neuen Palma für 339,99 Euro anbieten, ein konkreter Verkaufsstart wurde noch nicht genannt.

Boox Palma 3
16. Sep. 2026 um 12:50 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    Du bist beim aktuellsten Artikel angekommen.
    Glückwunsch, und 47.103 weitere hätten wir noch.
    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Sehr tolle Geräte. Ich hoffe, dass der Boox Pico als eReader bald auf dem Markt kommt. Die Videos dazu sehen schon top aus!

  • Glückwunsch an jeden, der sich bereits ein Boox Device angeschafft und im Einsatz hat oder beabsichtigt, dies zu tun! Für mich erste Sahne, like no other, auch Dank Android. Viel Spaß, ich lese darauf (Süddeutsche und die ZEIT sowie Kindl Bücher), mache pdf Anmerkungen (Dokumente liegen auf Onedrive) und One Note – Notizen mit dem Stift.

  • Der Palma hat brutale ghosting Probleme und zeigt ständig irgendwelche Artefakte an. Würde ich nicht nochmal kaufen. Hersteller Support war eher schick das Teil auf eigene Kosten nach Polen oder CZ und dann schauen wir mal ob wir was machen können. Wenn nicht muss der Kunde die Kosten übernehmen. Das bei einem 6 Monate alten Gerät…..

  • Ich versteh nur die Preise nicht so ganz. Nur 30€ unterschied für die beiden?

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

    Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

    ifun.de ist das dienstälteste europäische Onlineportal rund um Apples Lifestyle-Produkte.
    Wir informieren täglich über Aktuelles und Interessantes aus der Welt rund um iPad, iPod, Mac und sonstige Dinge, die uns gefallen.
    Insgesamt haben wir 47103 Artikel in den vergangenen 9094 Tagen veröffentlicht. Und es werden täglich mehr.     ifun.de — Love it or leave it   ·   Copyright © 2026 aketo GmbH   ·   Impressum   ·      ·   Datenschutz   ·   Safari-Push aketo GmbH Powered by SysEleven