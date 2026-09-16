Boox Note Air6 C: E-Ink-Tablet mit Farbdisplay und Stift

Boox hat sein E-Ink-Lineup um drei neue Modelle erweitert. Im Mittelpunkt steht dabei das neue Flaggschiffmodell Note Air6 C. Daneben wurden das kompaktere Note Mini C sowie der an ein Smartphone erinnernde Reader Palma 3 angekündigt.

10,3 Zoll großes Farb-E-Ink-Display

Das Note Air6 C besitzt wie sein Vorgänger ein 10,3 Zoll großes Kaleido-3-Display, das bis zu 4.096 Farben darstellen kann. Die Auflösung liegt bei 300 ppi für Schwarzweiß und 150 ppi für farbige Inhalte. Damit richtet sich das Gerät nicht nur an E-Book-Leser, sondern auch an Nutzer, die PDF-Dokumente bearbeiten, handschriftliche Notizen erstellen oder mit Diagrammen und anderen farbigen Inhalten arbeiten.

Dem verbauten Qualcomm-Prozessor aktueller Generation stehen 6 GB Arbeitsspeicher und 64 GB interner Speicher zur Seite, der sich über eine microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern lässt. Laut Hersteller sollen Seitenwechsel bis zu 40 Prozent schneller erfolgen als beim Note Air5 C. Eine von Boox entwickelte Technik soll zudem die für E-Ink-Displays typischen Verzögerungen beim Bildaufbau reduzieren.

Zu den neuen Funktionen des Note Air6 C zählen das parallele Öffnen und Kommentieren zweier Dokumente sowie die automatische Zusammenfassung von Besprechungen und Audioaufnahmen. Als Betriebssystem kommt Android 16 zum Einsatz. Der Zugriff auf den Google Play Store ermöglicht die Installation zusätzlicher Apps.

Das Note Air6 C ist 5,8 Millimeter dünn und wiegt rund 430 Gramm. Der integrierte Akku besitzt eine Kapazität von 3.700 mAh. Zur weiteren Ausstattung gehört ein in die Einschalttaste integrierter Fingerabdrucksensor. Für handschriftliche Eingaben liegt der Boox Pen3 bei. Der Eingabestift soll 4.096 Druckstufen unterscheiden können. Der Preis für das Gerät wird mit 579,99 Euro angegeben.

Note Mini C und Palma 3 folgen

Mit dem Note Mini C soll eine kleinere, ebenfalls mit einem Farbdisplay ausgestattete Alternative folgen. Das Gerät verfügt über einen 8,52 Zoll großen Bildschirm und ist ebenfalls mit 64 GB Speicher ausgestattet. Der Preis soll bei 549,99 Euro liegen.

Der Palma 3 setzt dagegen auf ein monochromes E-Ink-Display und das bereits von seinen Vorgängern bekannte Format eines Smartphones. Hier stehen ab Werk 128 GB Speicher zur Verfügung, die sich per microSD-Karte erweitern lassen. Boox will den neuen Palma für 339,99 Euro anbieten, ein konkreter Verkaufsstart wurde noch nicht genannt.



