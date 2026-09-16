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5 Lademöglichkeiten und Display

Joyroom Podix: 140-Watt-Ladewürfel zum Bestpreis
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Das Tischladegerät Joyroom Podix haben wir im Frühjahr anlässlich seiner Markteinführung vorgestellt. Aktuell ist der Ladewürfel zum bisherigen Bestpreis erhältlich. er reguläre Preis wurde von 129,99 Euro auf 89,99 Euro gesenkt. Zusätzlich zieht Amazon an der Kasse noch einmal 10 Prozent ab, sodass man am Ende nur 80,99 Euro bezahlt.

Die kompakte Ladestation bietet insgesamt fünf Lademöglichkeiten, darunter zwei fest integrierte und ausziehbare USB-C-Kabel. Damit hat man eine Lösung auf dem Tisch, die Smartphones und Tablets ebenso versorgen kann wie leistungsfähigere Notebooks.

Podix

Bis zu 140 Watt Ladeleistung

Der Ladewürfel kann angeschlossene Geräte mit insgesamt bis zu 140 Watt versorgen. Wird nur ein kompatibles Gerät angeschlossen, steht die maximale Leistung über eine der USB-C-Buchsen zur Verfügung. Ein MacBook Pro mit 16 Zoll soll sich damit laut Hersteller innerhalb von rund 25 Minuten auf 50 Prozent aufladen lassen.

Werden mehrere Geräte gleichzeitig geladen, verteilt die Elektronik die verfügbare Leistung automatisch auf die verwendeten Anschlüsse. An der Vorderseite des Würfels finden sich eine USB-C-Buchse und zwei USB-A-Anschlüsse. Hinzu kommen zwei fest integrierte USB-C-Kabel.

Zwei ausziehbare USB-C-Kabel

Die beiden Kabel lassen sich bei Bedarf auf eine Länge von jeweils rund 80 Zentimetern aus dem Gehäuse ziehen und können laut Hersteller bis zu 100 Watt pro Anschluss liefern. Die Ladestation selbst wird über ein 1,5 Meter langes Netzkabel mit der Steckdose verbunden.

Podix 2

In die Vorderseite des Podix ist ein 1,54 Zoll großes LCD-Display integriert. Das Display zeigt während des Betriebs den Ladezustand und die aktuell abgegebene Leistung an.

Die Ladestation lässt sich zudem um 180 Grad drehen. Dadurch können die Anschlüsse und das Display abhängig von der Position auf dem Schreibtisch ausgerichtet werden. Ein mitgelieferter Sockel soll verhindern, dass sich der Ladewürfel beim Herausziehen der Kabel auf glatten Oberflächen verschiebt.

Produkthinweis
JOYROOM PODIX 140W Gan Ladestation, 5‑in‑1 mit 2 einziehbaren USB‑C‑Kabeln Aktionspreis 114,88 EUR
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16. Sep. 2026 um 10:24 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Kann ich leider nicht empfehlen. Hatte es damals mehrere Wochen lang probiert aber die niedrige Ladeleistung bei mehreren Geräten war einfach schlecht. Es wurden praktisch nie 140 Watt ausgegeben

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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