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Version 4.1.0 früher als erwartet verfügbar

ScanSnap Home unterstützt jetzt macOS 27 Golden Gate
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11 Kommentare 11

Früher als erwartet hat der zu Ricoh gehörende Scanner-Hersteller PFU seine ScanSnap-Software in Version 4.1.0 veröffentlicht. Das ursprünglich für Anfang Oktober angekündigte Update bringt Unterstützung für macOS 27 Golden Gate. Damit sollte auch die Übergangslösung, über die wir vor zwei Wochen berichtet haben, nicht mehr erforderlich sein.

ScanSnap Home 4.1.0 steht als Online-Update für den Mac bereit und beseitigt die zuvor aufgetretenen Probleme bei der Verarbeitung von gescannten Dokumenten.

Scansnap Home 410

Weitere Fehlerkorrekturen an Bord

Das Update beschränkt sich nicht auf die Anpassungen für macOS 27. Der Hersteller hat darüber hinaus verschiedene weitere Fehler behoben. Unter anderem soll ScanSnap Home bei gescannten Kreditkartenbelegen in den Metadaten nicht mehr fälschlicherweise Bargeld als Zahlungsmethode hinterlegen. Auch während der Bildverarbeitung auftretende Fehler mit den Codes -6 und -14 gehören laut Hersteller der Vergangenheit an.

Scansnap Home 1

Eine weitere Korrektur betrifft Nutzer von macOS 26 Tahoe. Beim Erstellen durchsuchbarer PDF-Dateien wurden dort unter Umständen unnötige Leerzeichen in die für die Suche hinterlegten Textinformationen eingefügt. Zudem wurde laut PFU auch ein Problem beseitigt, durch das sich gescannte Dateien teilweise nicht über Spotlight finden ließen.

ScanSnap Home soll darüber hinaus auch nach längerer Laufzeit keine Fehlermeldungen mehr zur Betriebsumgebung ausspucken und Scanvorgänge auch dann zügig starten, wenn auf dem Mac gleichzeitig zahlreiche Anwendungen ausgeführt werden.

Gute Scanner, ausbaufähige Software

Die Dokumentenscanner von Ricoh-PFU gehören unserer Meinung nach weiterhin zu den besten Produkten in dieser Kategorie. Die zugehörige Software hat allerdings viel Luft nach oben. ScanSnap Home funktioniert, lässt allerdings die von guten Mac-Apps bekannte Eleganz und Geschmeidigkeit vermissen. Daran hat sich auch mit dem letzten großen Sprung auf Version 4 nichts geändert.
29. Sep. 2026 um 16:36 Uhr von Chris Fehler gefunden?


    11 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • Danke für den Hinweis.
    Bei mir wurde das Update (trotz zuvor installierter Beta-Version 4.0.1) heute Vormittag bereits installiert.
    Und bevor Fragen kommen – Ja, der ix 500 wird weiter unterstützt.

  • Nett beschriebener letzter Absatz: (damals noch) Fujitsu und macOS waren schon immer ein Drama…

  • Früher als erwartet??? Seit wann gibt es macOS 27 zum Testen für die Hersteller? Erwarten würde ich das es mit Veröffentlichung der Final Version funktioniert.

  • Haben die Ricoh-PFU Scanner eigentlich ein API, über die man sie programmatisch ansprechen könnte? Oder ist das proprietär und nur aus der eigenen Anwendung möglich?

    • Ja, es gibt ja auch alternative Software um die Scanner zu betreiben, was zeitweise sogar die einzige Alternative zu Elektroschrott gewesen ist, bis Ricoh endlich ihre SW gepatched hat.

  • Unverhältnismäßig teure Geräte in meinen Augen. Ich empfehle jeden aktuellen HP Multi in Verbindung mit Paperless und ner Prise Anthropic :D

    • Redet mit. Seid nett zueinander!

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