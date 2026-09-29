Version 4.1.0 früher als erwartet verfügbar
ScanSnap Home unterstützt jetzt macOS 27 Golden Gate
Früher als erwartet hat der zu Ricoh gehörende Scanner-Hersteller PFU seine ScanSnap-Software in Version 4.1.0 veröffentlicht. Das ursprünglich für Anfang Oktober angekündigte Update bringt Unterstützung für macOS 27 Golden Gate. Damit sollte auch die Übergangslösung, über die wir vor zwei Wochen berichtet haben, nicht mehr erforderlich sein.
ScanSnap Home 4.1.0 steht als Online-Update für den Mac bereit und beseitigt die zuvor aufgetretenen Probleme bei der Verarbeitung von gescannten Dokumenten.
Weitere Fehlerkorrekturen an Bord
Das Update beschränkt sich nicht auf die Anpassungen für macOS 27. Der Hersteller hat darüber hinaus verschiedene weitere Fehler behoben. Unter anderem soll ScanSnap Home bei gescannten Kreditkartenbelegen in den Metadaten nicht mehr fälschlicherweise Bargeld als Zahlungsmethode hinterlegen. Auch während der Bildverarbeitung auftretende Fehler mit den Codes -6 und -14 gehören laut Hersteller der Vergangenheit an.
Eine weitere Korrektur betrifft Nutzer von macOS 26 Tahoe. Beim Erstellen durchsuchbarer PDF-Dateien wurden dort unter Umständen unnötige Leerzeichen in die für die Suche hinterlegten Textinformationen eingefügt. Zudem wurde laut PFU auch ein Problem beseitigt, durch das sich gescannte Dateien teilweise nicht über Spotlight finden ließen.
ScanSnap Home soll darüber hinaus auch nach längerer Laufzeit keine Fehlermeldungen mehr zur Betriebsumgebung ausspucken und Scanvorgänge auch dann zügig starten, wenn auf dem Mac gleichzeitig zahlreiche Anwendungen ausgeführt werden.
Gute Scanner, ausbaufähige Software
Die Dokumentenscanner von Ricoh-PFU gehören unserer Meinung nach weiterhin zu den besten Produkten in dieser Kategorie. Die zugehörige Software hat allerdings viel Luft nach oben. ScanSnap Home funktioniert, lässt allerdings die von guten Mac-Apps bekannte Eleganz und Geschmeidigkeit vermissen. Daran hat sich auch mit dem letzten großen Sprung auf Version 4 nichts geändert.
Danke für den Hinweis.
Bei mir wurde das Update (trotz zuvor installierter Beta-Version 4.0.1) heute Vormittag bereits installiert.
Und bevor Fragen kommen – Ja, der ix 500 wird weiter unterstützt.
Juhuuuuuuu!!!
Ich habe mit meinem iX500 jetzt den Cut gemacht und bin auf Sane/Naps2 umgestiegen. Mit ChatGPT noch eine Mini-Anwendung programmiert, damit auch der blaue Scannerknopf weiter funktioniert. OCR klappt ebenfalls. Entweder mit Naps2 oder Paperless NGX
Lobenswert trotzdem, dass der alte Einzugsscanner noch immer vom Hersteller unterstützt wird
Danke :)
Nett beschriebener letzter Absatz: (damals noch) Fujitsu und macOS waren schon immer ein Drama…
Einen HP Offiejet kann ich damit nicht unter macOS 27 betrieben?
Früher als erwartet??? Seit wann gibt es macOS 27 zum Testen für die Hersteller? Erwarten würde ich das es mit Veröffentlichung der Final Version funktioniert.
+1
Haben die Ricoh-PFU Scanner eigentlich ein API, über die man sie programmatisch ansprechen könnte? Oder ist das proprietär und nur aus der eigenen Anwendung möglich?
Ja, es gibt ja auch alternative Software um die Scanner zu betreiben, was zeitweise sogar die einzige Alternative zu Elektroschrott gewesen ist, bis Ricoh endlich ihre SW gepatched hat.
Unverhältnismäßig teure Geräte in meinen Augen. Ich empfehle jeden aktuellen HP Multi in Verbindung mit Paperless und ner Prise Anthropic :D