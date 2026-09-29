ScanSnap Home unterstützt jetzt macOS 27 Golden Gate

Früher als erwartet hat der zu Ricoh gehörende Scanner-Hersteller PFU seine ScanSnap-Software in Version 4.1.0 veröffentlicht. Das ursprünglich für Anfang Oktober angekündigte Update bringt Unterstützung für macOS 27 Golden Gate. Damit sollte auch die Übergangslösung, über die wir vor zwei Wochen berichtet haben, nicht mehr erforderlich sein.

ScanSnap Home 4.1.0 steht als Online-Update für den Mac bereit und beseitigt die zuvor aufgetretenen Probleme bei der Verarbeitung von gescannten Dokumenten.

Weitere Fehlerkorrekturen an Bord

Das Update beschränkt sich nicht auf die Anpassungen für macOS 27. Der Hersteller hat darüber hinaus verschiedene weitere Fehler behoben. Unter anderem soll ScanSnap Home bei gescannten Kreditkartenbelegen in den Metadaten nicht mehr fälschlicherweise Bargeld als Zahlungsmethode hinterlegen. Auch während der Bildverarbeitung auftretende Fehler mit den Codes -6 und -14 gehören laut Hersteller der Vergangenheit an.

Eine weitere Korrektur betrifft Nutzer von macOS 26 Tahoe. Beim Erstellen durchsuchbarer PDF-Dateien wurden dort unter Umständen unnötige Leerzeichen in die für die Suche hinterlegten Textinformationen eingefügt. Zudem wurde laut PFU auch ein Problem beseitigt, durch das sich gescannte Dateien teilweise nicht über Spotlight finden ließen.

ScanSnap Home soll darüber hinaus auch nach längerer Laufzeit keine Fehlermeldungen mehr zur Betriebsumgebung ausspucken und Scanvorgänge auch dann zügig starten, wenn auf dem Mac gleichzeitig zahlreiche Anwendungen ausgeführt werden.

Gute Scanner, ausbaufähige Software

Die Dokumentenscanner von Ricoh-PFU gehören unserer Meinung nach weiterhin zu den besten Produkten in dieser Kategorie. Die zugehörige Software hat allerdings viel Luft nach oben. ScanSnap Home funktioniert, lässt allerdings die von guten Mac-Apps bekannte Eleganz und Geschmeidigkeit vermissen. Daran hat sich auch mit dem letzten großen Sprung auf Version 4 nichts geändert.