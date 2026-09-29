Wirtschaftssimulation „Transport Fever 3“ jetzt erhältlich

Das schweizer Entwickler Studio Urban Games hat heute zusammen mit dem ebenfalls für seine Strategiespiele bekannten Publisher Paradox Interactive den neusten Teil ihrer komplexen Aufbau- und Wirtschaftssimulation Transport Fever veröffentlicht.

Transport Fever 3 legt seinen Fokus, wie der Name bereits vermuten lässt, auf den Aufbau von Infrastruktur und Logistikketten. Ihr seid als Manager für die optimale Routenplanung zu Land, Luft und Wasser verantwortlich und müsste Gemeinden und Industriestandorte miteinander verbinden. Ihr organisiert vom lokalen Nahverkehr bis zum internationalen Handelstransport die gesamte Infrastruktur, setzt mit den erzielten Einnahmen weitere Großprojekte um und verhelft den Städten durch euer Planungsgeschick zu neuem Wachstum.

Von 1900 bis zur Gegenwart

Hierzu stellt euch das Tycoon-Spiel mehr als 275 Fahrzeuge zu Verfügung und erlaubt euch von der Pferdekutsche bis zum Düsenjet die letzten 125 Jahre Transportgeschichte zu durchleben. Vier verschiedene Klimazonen bringen weitere Herausforderungen mit sich und die Kampagne hält eine ganze Reihe von durch echte historische Ereignisse inspirierte Missionen für euch bereit.

Traut ihr euch die Logistik für das Woodstock Festival zu organisierein?

Transport Fever 3 stellt euch kontinuierlich auf die Probe, denn mit der wachsenden Fläche der Städte wächst auch deren Bedarf, sodass bestehende Lieferketten stetig weiter optimiert, umgebaut und ergänzt werden müssen um den steigenden Ansprüchen gerecht zu werden. Ignoriert ihr den Bedarf der Gemeinden, so storniert auch deren Wachstum bis ihr Engpässe ausgeglichen und dringend benötigte Rohstoffe von Quelle zum Ziel bringen lasst.

Das Spiel gestaltet sich dabei durchaus komplex. Während etwa simple Buslinien für den täglichen Pendlerverkehr schnell gezogen sind, greifen die unterschiedlichen Mechaniken bei steigender Population und wachsender Industrie zunehmend ineinander und ihr müsst darauf Acht geben, dass sich eure Infrastrukturprojekte nicht gegenseitig blockieren. Die Kunst liegt also nicht nur darin einzelne Engpässe zu beseitigen, sondern das große Ganze im Blick zu behalten.

Wuselig: Die Bewohner eurer Städte fahren mit Bus, Bahn und dem eigenen Auto zur Arbeit

Auch optisch weiß Transport Fever 3 zu gefallen und die detailreiche Darstellung der Städte und Einwohner, sowie der Vielfalt an liebevoll gestalteten Fahrzeugen dürfte wohl nicht nur die Herzen der Fans des Miniatur Wunderlands höher schlagen lassen. Zumal ihr euch zwischendurch auch mal zurücklehnen und bei den kleinen Busse, Bahnen und Boote eine Weile lang aus der Schulterperspektive mitreisen und ihre täglichen Arbeitswege verfolgen könnt.

Aktive Modding-Szene

Auch für ordentlich Nachschub an Inhalten ist direkt zum Start gesorgt, denn Urban Games unterstützt die Modding Szene aktiv und hat neben einem Karten-Editor direkt auch einen Mod-Browser ins Spiel integriert. Dieser dürfte sich schnell mit neuen Fahrzeugen und weiteren Inhalten füllen.

Bahnverbindungen bleiben eine der effektivsten Wege um Städte miteinander zu verbinden

Transport Fever 3 ist absofort sowohl auf GOG wie auch auf Steam für 49,99 Euro erhätlich. Die Entwickler setzen als Mindestvoraussetzung für die Mac Fassung jedoch die Leistung eines M2 Pro sowie mindestens 90 GB freien Festplattenspeicher voraus.

Zusätzlich gibt es für 15 Euro mehr eine Deluxe Edition, die unter anderem weitere Sehenswürdigkeiten wie den Eifelturm und das Taj Mahal, sechs weitere Fahrzeuge, zusätzliche Wildtiere sowie den Soundtrack als Download beinhaltet. Wobei es euch durch die aktive Modding Community eigentlich auch auf lange Sicht nicht an einem kontinuierlichen Fluss neuer Spielinhalte mangeln sollte.