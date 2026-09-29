DNS-Filter und neue Smarthome-Funktionen
FRITZ!OS 8.50: Das Update wird jetzt verteilt
Besitzer einer FRITZ!Box dürfen sich auf das nächste große Update freuen. FRITZ!OS 8.50 wird ab sofort schrittweise für die verschiedenen Router-Modelle bereitgestellt. Den Anfang macht die FRITZ!Box 7690, weitere Geräte sollen in den kommenden Wochen folgen.
Sofern in den Einstellungen der FRITZ!Box automatische Updates aktiviert sind, wird die neue Software bei Verfügbarkeit automatisch installiert. Alternativ lässt sich die Aktualisierung über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box anstoßen.
DNS-Filter und automatische Priorisierung
Definitiv eine interessante Neuerungen sind die erweiterten DNS-Filter. Damit lassen sich öffentliche Filterlisten einbinden, um beispielsweise Werbe- und Trackingserver sowie bekannte Phishing- oder Schadsoftware-Adressen zu sperren. Die Funktion startet auf der FRITZ!Box 7690 und soll später für weitere ausgewählte Modelle folgen.
Neu ist zudem eine automatische Priorisierung bestimmter Anwendungen. Die FRITZ!Box soll etwa Videokonferenzen oder Online-Spiele erkennen und deren Datenverkehr bei Bedarf bevorzugt behandeln.
Erweiterter Ausfallschutz und Diagnosefunktionen
Auch der Ausfallschutz wird erweitert. FRITZ!Box-Modelle mit 4G oder 5G können mit FRITZ!OS 8.50 erstmals eine über LAN hergestellte Internetverbindung als Hauptverbindung verwenden. Fällt dieser aus, kann die Mobilfunkverbindung vorübergehend übernehmen.
Begleitend erhält die MyFRITZ!App eine neue Statusübersicht. Sie informiert über den Zustand verschiedener FRITZ!Box-Funktionen, darunter Internetverbindung, Telefonie, Heimnetz, WLAN, angeschlossene Geräte, Smarthome und Sicherheit.
Neuerungen für Telefonie und Smarthome
Für FRITZ!Fon bringt das Update einen vereinfachten Bedienmodus. Dabei wird die Menüführung reduziert, zudem lassen sich Tasten mit Rufnummern oder Funktionen belegen. Zusätzlich können bis zu vier Notfallkontakte hinterlegt werden, die bei einem SOS-Ruf nacheinander angerufen werden.
Auch der Smarthome-Bereich wird erweitert. Die Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200, 210 und das kommende Modell 201 können sich künftig automatisch abschalten, wenn eine zuvor festgelegte Leistungsaufnahme für eine bestimmte Dauer überschritten wird.
FRITZ!Box 5690 Pro wird zur Matter-Bridge
Die FRITZ!Box 5690 Pro kann mit FRITZ!OS 8.50 als Matter-Bridge arbeiten und mit ihr verbundene Smarthome-Geräte in Plattformen wie Apple Home oder Amazon Alexa einbinden. Damit lassen sich kompatible FRITZ!-Geräte auch über diese Systeme steuern.
die 7690 war auch im gespräch für smart home neuerungen, wird wohl erst später was draus:(
Hat wer einen Überblick welche Modelle betroffen sind?
Warum kann nicht auch die 7690 als Matter-Bridge fungieren? Kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Alles fein, so lange meine TEAMS calls wichtiger sind als die Online Spiele meiner Jungs :-)
Der DNS Filter ist schön und gut…
Jedenfalls so lange man nicht diagnostizieren muss wieso und warum auf einmal bestimmte Sachen nicht mehr funktionieren. Dann hat man die Wahl den Filter wieder auszuschalten oder damit zu leben.
Aktuell gibt es, soweit ich gesehen habe, keine Anzeige, was geblockt wurde und auf welchen Geräten. Geschweige denn bestimmte Sachen für bestimmte Geräte doch zuzulassen.
Habe mich dann dazu entschieden, einen Raspberry ins Netzwerk mit AdGuard Home zu klemmen. Ist dann doch die definitiv bessere und flexiblere Alternative.
Danke für den Kommentar. Da bleib ich lieber bei meinem Pi-Hole. AVM / Fritz ist ja bekannt dafür, neue Dinge einzubauen, nur stellt man sich dann schnell die Frage, was ist im Fall der Fälle? Ich hab z. B. den Wireguard-Client in der Fritzbox meiner Eltern eingestellt, um sich mit meinem Wireguard-Server zu verbinden (nicht meine Fritzbox!!). Leider ersetzt aber der Client den ersten DNS mit den der Fritzbox und nicht mit dem in der Konfiguration gesetzten DNS, der eigentlich auf meinen Pi-Hole zeigen sollte. Damit läßt sich die VPN-Verbindung nicht wirklich nutzen, denn einerseits greift der Filter nicht, andererseits werden auch lokal konfigurierte Namen nicht korrekt aufgelöst, weil die Fritzbox als Client lieber im Internet anfragt, als den DNS an anderen Ende des VPN, wie es normal wäre.
Ebenso scheint es sich mit dem DNS-Filter zu verhalten. Es wird wohl geblockt aber wenn was nicht funktioniert, steht man auf dem Schlauch.
Etwas mehr Tiefgang scheint für Fritz / AVM notwendig.
Zu wenig, zu spät
Für was soll es denn zu spät sein?
DNS Filter spielen beim normalen Nutzer absolut gar keine Rolle.
Dazu ist Fritz mit Abstand Marktführer in Deutschland und es gibt keinerlei Anzeichen, dass sich dies zeitnah ändern wird.
Für den Ottonormalverbraucher mag das stimmen. Wenn man es jedoch auch nur etwas ernster mit seinem Heimnetz meint, sollte man einen großen Bogen um AVM machen. Allein schon die undurchsichtige Modellpalette heutzutage und ihre komische Updatepolitik machen mich wahnsinnig. Ich habe 18 Jahre lang Fritzboxen benutzt, bin jedoch vor 2 Jahren zu Ubiquiti Unifi gewechselt und seitdem läuft alles so wie ich es möchte.
@Lanope
Gerade wenn man es etwas ernster mit seinem Netzwerk nimmt, kommt man nicht um AVM/Fritz! vorbei. Da es keine vergleichbar deutsche oder europäische Alternative gibt.
Und der Punkt ist heute wichtiger denn je.
Dazu ist die Produktpalette von Unifi jetzt auch nicht gerade übersichtlich.
Also es gibt schon europäische Alternativen, aber so simpel aufgebaut wie die FritzBox gebe ich dir Recht haben diese Boxen ein Alleinstellungsmerkmal. Meine Alternativen wären LANCOM (Deutschland) oder Mikrotik (Lettland).
7690 + 8.50 =Keine Matter Bridge!
Doch
Sorry, nein – https://fritz.com/pages/matter-mit-fritz
Muss funktionieren und ist offiziell auch als Download verfügbar auf der Fritz Seite.
Bin mal gespannt, wann die FB 5690 Pro das Update bekommt… sollte ja dann zeitnah folgen…
Hab noch eine 7590 also leider nicht für mich
Steht wo?
Wenn man sich das FRITZ! Labor (Version 8.40) anschaut, dann wird die finale Version 8.50 für diese Router bzw. Repeater veröffentlicht:
• FRITZ!Box 5690 Pro
• FRITZ!Box 5690 XGS
• FRITZ!Box 5690
• FRITZ!Box 5590 Fiber
• FRITZ!Box 7630
• FRITZ!Box 7590 AX
• FRITZ!Box 7590
• FRITZ!Box 7530 AX
• FRITZ!Box 6690 Cable
• FRITZ!Box 6670 Cable
• FRITZ!Box 6660 Cable
• FRITZ!Box 4690
• FRITZ!Box 4050
• FRITZ!Box 6850 5G
• FRITZ!Box 6850 5G v2
• FRITZ!Box 6850 4G
• FRITZ!Box 6850 LTE
• FRITZ!Repeater 6000
• FRITZ!Repeater 3000 AX
• FRITZ!Repeater 1200 AX
• FRITZ!Mesh Set 1600