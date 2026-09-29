FRITZ!OS 8.50: Das Update wird jetzt verteilt

Besitzer einer FRITZ!Box dürfen sich auf das nächste große Update freuen. FRITZ!OS 8.50 wird ab sofort schrittweise für die verschiedenen Router-Modelle bereitgestellt. Den Anfang macht die FRITZ!Box 7690, weitere Geräte sollen in den kommenden Wochen folgen.

Sofern in den Einstellungen der FRITZ!Box automatische Updates aktiviert sind, wird die neue Software bei Verfügbarkeit automatisch installiert. Alternativ lässt sich die Aktualisierung über die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box anstoßen.

DNS-Filter und automatische Priorisierung

Definitiv eine interessante Neuerungen sind die erweiterten DNS-Filter. Damit lassen sich öffentliche Filterlisten einbinden, um beispielsweise Werbe- und Trackingserver sowie bekannte Phishing- oder Schadsoftware-Adressen zu sperren. Die Funktion startet auf der FRITZ!Box 7690 und soll später für weitere ausgewählte Modelle folgen.

Neu ist zudem eine automatische Priorisierung bestimmter Anwendungen. Die FRITZ!Box soll etwa Videokonferenzen oder Online-Spiele erkennen und deren Datenverkehr bei Bedarf bevorzugt behandeln.

Erweiterter Ausfallschutz und Diagnosefunktionen

Auch der Ausfallschutz wird erweitert. FRITZ!Box-Modelle mit 4G oder 5G können mit FRITZ!OS 8.50 erstmals eine über LAN hergestellte Internetverbindung als Hauptverbindung verwenden. Fällt dieser aus, kann die Mobilfunkverbindung vorübergehend übernehmen.

Begleitend erhält die MyFRITZ!App eine neue Statusübersicht. Sie informiert über den Zustand verschiedener FRITZ!Box-Funktionen, darunter Internetverbindung, Telefonie, Heimnetz, WLAN, angeschlossene Geräte, Smarthome und Sicherheit.

Neuerungen für Telefonie und Smarthome

Für FRITZ!Fon bringt das Update einen vereinfachten Bedienmodus. Dabei wird die Menüführung reduziert, zudem lassen sich Tasten mit Rufnummern oder Funktionen belegen. Zusätzlich können bis zu vier Notfallkontakte hinterlegt werden, die bei einem SOS-Ruf nacheinander angerufen werden.

Auch der Smarthome-Bereich wird erweitert. Die Steckdosen FRITZ!Smart Energy 200, 210 und das kommende Modell 201 können sich künftig automatisch abschalten, wenn eine zuvor festgelegte Leistungsaufnahme für eine bestimmte Dauer überschritten wird.

FRITZ!Box 5690 Pro wird zur Matter-Bridge

Die FRITZ!Box 5690 Pro kann mit FRITZ!OS 8.50 als Matter-Bridge arbeiten und mit ihr verbundene Smarthome-Geräte in Plattformen wie Apple Home oder Amazon Alexa einbinden. Damit lassen sich kompatible FRITZ!-Geräte auch über diese Systeme steuern.