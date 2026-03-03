Mit Nano-SIM-Slot: FRITZ!Box 6825 4G startet für 129 Euro in den Handel

Mit der FRITZ!Box 6825 4G bringt der Hersteller FRITZ einen neuen Mobilfunk-Router in den Handel, der preislich unter der kürzlich vorgestellten FRITZ!Box 6835 5G ansetzt. Die kompakte Box ermöglicht Internetzugang über 4G mit bis zu 300 MBit/s im Download und richtet sich an Nutzer, die unterwegs oder als Reserveanschluss zu Hause online gehen möchten. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 129 Euro.

Das integrierte LTE-Modem unterstützt LTE Advanced der Kategorie 6. Dabei können zwei Mobilfunkfrequenzen gebündelt werden, um die verfügbare Bandbreite besser auszuschöpfen. Diese Technik sorgt in gut versorgten Netzen für höhere Datenraten. Eine integrierte Ausrichthilfe soll dabei helfen, den Standort mit dem besten Empfang zu finden. Neben zahlreichen LTE-Bändern werden auch ältere UMTS-Frequenzen unterstützt.

USB-C zur Stromversorgung

Erstmals setzt eine FRITZ!Box auf USB-C zur Stromversorgung. Das Gerät kann daher nicht nur mit dem beiliegenden Netzteil, sondern auch mit einer Powerbank betrieben werden. Das Gehäuse misst etwa 7 × 14 Zentimeter und eignet sich damit für Reisegepäck, Ferienwohnung oder Camper.

Im Heimnetz funkt die FRITZ!Box 6825 4G nach dem Wi-Fi-6-Standard im 2,4-GHz-Band mit bis zu 600 MBit/s. Zusätzlich steht ein Gigabit-LAN-Anschluss für kabelgebundene Geräte bereit. Die Verschlüsselung erfolgt über WPA3.

FRITZ!Box 6825 4G: Die Eckdaten

Produkt: FRITZ!Box 6825 4G

FRITZ!Box 6825 4G Preis: 129 Euro (UVP)

129 Euro (UVP) Mobilfunk: 4G/LTE bis 300 MBit/s Download, bis 50 MBit/s Upload

4G/LTE bis 300 MBit/s Download, bis 50 MBit/s Upload WLAN: Wi-Fi 6 (2,4 GHz) bis 600 MBit/s, WPA3-Verschlüsselung

Wi-Fi 6 (2,4 GHz) bis 600 MBit/s, WPA3-Verschlüsselung Anschlüsse: 1× Gigabit-LAN, 1× Nano-SIM-Slot

1× Gigabit-LAN, 1× Nano-SIM-Slot Stromversorgung: USB-C, auch mit Powerbank nutzbar

USB-C, auch mit Powerbank nutzbar Einsatz: unterwegs oder zu Hause, auch als Ausfallschutz für DSL, Kabel oder Glasfaser (Failsafe)

unterwegs oder zu Hause, auch als Ausfallschutz für DSL, Kabel oder Glasfaser (Failsafe) Funkbänder: LTE Multiband und zusätzlich UMTS-Unterstützung

LTE Multiband und zusätzlich UMTS-Unterstützung Funktionen: FRITZ!OS mit Mesh, Gastzugang, Kindersicherung, VPN (WireGuard und IPSec)

FRITZ!OS mit Mesh, Gastzugang, Kindersicherung, VPN (WireGuard und IPSec) Maße: 65 × 135 × 98 mm

Deatilverbesserungen zum Vorgänger

Im Vergleich zur FRITZ!Box 6820 LTE fällt die FRITZ!Box 6825 4G vor allem durch ihr moderneres WLAN und die flexiblere Stromversorgung auf. Statt Wi-Fi 4 funkt das neue Modell mit Wi-Fi 6 und erreicht im 2,4-GHz-Band bis zu 600 MBit/s statt nur bis zu 450 MBit/s. Das sorgt insbesondere bei mehreren gleichzeitig verbundenen Geräten für eine stabilere Verteilung der Bandbreite.

Auch der Wechsel von Mini-SIM zu Nano-SIM entspricht dem aktuellen Standard. An der grundsätzlichen Ausrichtung als kompakter LTE-Router für unterwegs oder als Ausfallschutz im Heimnetz ändert sich jedoch nichts.

Die FRITZ!Box 6825 4G ist ab sofort über Anbieter wie etwa Galaxus erhältlich.