Satechi mit neuen Hardshell-Cases für das MacBook Pro

Mit Satechi hat jetzt ein weiterer Anbieter Hartschalen für das MacBook Pro im Programm. Das Eco-Hardshell Case des Herstellers gibt es für die im vergangenen Jahr vorgestellten MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße.

Satechi hebt im Zusammenhang mit den neuen Kunststoff-Covern für das MacBook Pro besonders darauf ab, dass die Hüllen über ein adapterfreundliches Design verfügen – die seitlichen Ausschnitte seien so konzipiert, dass sich auch Aufsteck-Hubs verwenden lassen, die beispielsweise zwei USB-C-Anschlüsse in Anspruch nehmen. Natürlich hat Satechi hier vor allem die eigenen USB-C-Adapter für die Apple-Notebooks im Auge und führt seine Pro-Hub-Modelle als Beispiel an.

Die Kunststoffhüllen selbst sollen das Notebook gegen Kratzer, Verschmutzung und Fingerabdrücke schützen und werden jeweils auf die Ober- und Unterseite der Apple-Rechner aufgeklickt. Gummierte Füße auf der Unterseite sollen dabei für sicheren und rutschfesten Stand sorgen und zudem einen bessere Wärmeableitung garantieren. Damit verbunden sind auch die Belüftungsöffnungen der Notebooks auf der Unterseite entsprechend ausgespart.

Satechi bietet seine Hardcases für die MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße wahlweise transparent oder in Space Grau an. In den USA wird ein Verkaufspreis von 44,99 Dollar genannt. Hierzulande lässt sich das Case zwar bereits für 44,99 Euro in Versionen für das MacBook Pro 14 Zoll und das MacBook Pro 16 Zoll bestellen, allerdings müsst ihr damit verbunden die vergleichsweise hohen Versandkosten von 8 Euro beachten – dies dürfte sich in Kürze noch regulieren.

Alternativen von Incase, Tech21 und Artwizz

Satechi kommt mit seinen Hardshell-Hüllen für die beiden MacBook-Pro-Modelle vergleichsweise spät. Die Produkte anderer Hersteller sind hier bereits seit dem Frühjahr auf dem Markt, wir haben in dieser Kategorie bereits die vergleichbaren Produkte von Incase, Tech21 und Artwizz vorgestellt.