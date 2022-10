Stage Manager: Die neue Fensterverwaltung auf Mac und iPad aktivieren

Auf dem iPad läuft die Nutzung von Stage Manager im Großen und Ganzen analog hierzu, allerdings müsst ihr zunächst beachten, dass die Funktion nur mit dem iPad Air ab Generation 5, dem iPad Pro 11“ ab Generation 1 und dem iPad Pro 12,9“ ab Generation 3 kompatibel ist. Stage Manager wird auf dem iPad über das Kontrollzentrum aktiviert. Eine detaillierte Funktionsbeschreibung findet sich in dem bereits in deutscher Sprache verfügbaren iPad-Handbuch zu iOS 16 .

Auf dem Mac findet ihr die dafür nötigen Einstellungen in den Systemerweiterungen im Untermenü „Schreibtisch & Dock“. Wenn ihr hier bis zum Bereich „Fenster & Docks“ nach unten scrollt, könnt den Stage Manager aktivieren sowie mit der Taste „Anpassen“ die erweiterten Einstellungen dazu öffnen. Dort lässt sich dann ergänzend festlegen, ob beispielsweise die Schreibtischobjekte in der Stage-Manager-Ansicht angezeigt oder ausgeblendet werden.

Wenn ihr Apples neue App- und Fensterverwaltung Stage Manager auf dem Mac oder iPad verwenden wollt, müsst ihr die Funktion zunächst einmal aktivieren. Wie gut oder schlecht sich das Ganze dann im Praxiseinsatz darstellt, hängt dann im Wesentlichen von der Art und Weise ab, wie ihr mit dem Mac oder iPad arbeitet, und was ihr damit tut. Ein pauschales Urteil wäre hier sicherlich fehl am Platz, stattdessen müsst ihr die Funktion wohl einfach mal ausprobieren.

