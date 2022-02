Incase Hardshell-Cases für die 2021er-Modelle des MacBook Pro erhältlich

Incase bietet jetzt seine Hardshell-Cases auch für die neuesten Modelle des MacBook Pro mit 14“ und 16“ Bildschirmgröße an. Der Anbieter schließt damit eine bereits von etlichen Lesern bemängelte Lücke. So waren auch selbst bei Apple – weder als Eigenmarke noch von Drittanbietern – bislang keine für diese Geräte passenden Schutzhüllen erhältlich.

Die neuen Hüllen sind abhängig von der Materialwahl entweder für 54,95 Euro oder für 79,95 Euro erhältlich. Bei der günstigeren Variante handelt es sich um das Modell „Dots“, eine in Schwarz, transparent oder in Pink erhältliche Kunststoffhülle mit dezentem Punktmuster an der Oberseite.

Wer die Variante „Woolnex“ haben will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen und bekommt die Hülle dann mit einem wahlweise in Grau oder Blau erhältlichen, robusten Bezug aus Woolenex-Polyestermaterial, das dem Hersteller zufolge auch gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und Schimmel resistent ist.

Die Hardshell-Hüllen von Incase sind an der Unterseite mit Gummifüßen ausgestattet, um eine ausreichende Luftzirkulation auch unter dem Gerät zu ermöglichen. Sämtliche Anschlüsse bleiben auch in der Hülle frei zugänglich.